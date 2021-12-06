استثمار

«توفيق» بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع : طرح نادى غزل المحلة فى البورصة خلال أسبوعين

جاء ذلك خلال افتتاحه وزير قطاع الأعمال فاعليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021 تحت عنوان «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى؟» والذى نظمته شركة «المال جى تى إم» أمس وتستكمل أعماله اليوم
عصام عميرة 9:03 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21 9:03 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21

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أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن طرح حصة من شركة غزل المحلة لكرة القدم فى البورصة خلال أسبوعين، بقيمة 135 مليون جنيه من إجمالى 200 مليون تمثل ملكية النادى فى الشركة، مضيفا أن «برايم القابضة» أوشكت على إطلاق عملية الطرح بدعم قوى من أداء فريق الكرة.

جاء ذلك خلال افتتاحه وزير قطاع الأعمال فاعليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021 تحت عنوان «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى؟» والذى نظمته شركة «المال جى تى إم» أمس وتستكمل أعماله اليوم.

وأضاف «توفيق» أن الديون المتراكمة على شركات قطاع الأعمال صعدت بخسائرها إلى 44 مليار جنيه، تم سداد 34 مليارا منها عبر الأصول غير المستغلة.

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عرض أصول على «المالية» لتسوية مديونيات للضرائب بقيمة 10 مليارات جنيه

وأعلن عن سعى الوزارة لتسوية 10 مليارات جنيه مديونية مع مصلحة الضرائب للمضى قدمًا فى سداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للجهات الحكومية، وسيتم طرح أصول على وزارة المالية مقابل تلك المديونية.

من جهة أخرى، أكد «توفيق» أن وزارته تخطط لتوقيع عقد مع إحدى الشركات، من بين 3 شركات صينية سيتم المفاضية بينهما لتصنيع السيارات الكهربائية داخل شركة النصر للسيارات قبل نهاية الشهر الحالى، ومن المقرر عقد اجتماع اليوم لإجراء مفاوضات مع أول شريك المحتمل .

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وأوضح أن الوزارة تعاقدت فى وقت سابق مع استشارى ألمانى متخصص فى تصميم السيارات الكهربائية، وتم ترشيح أكثر من شركة متخصصة فى التصنيع، وجرى الاتفاق على 4 شركات، وبدأت المفاوضات مع 3 منها.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلفه بالتنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية، التى ترغب فى تصنيع السيارات الكهربائية، بهدف توطين التكنولوجيا فى مصر.

وقال إن شركة النصر للسيارات ستنتج موديلا واحدا فقط من السيارات الكهربائية المستهدف تصنيعها فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإنتاج سيكون بمواصفات جيدة تلبى احتياجات المستهلك المصرى.

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وأشار إلى أن سعر السيارة سيكون مناسبا وفى إمكانيات وحدود دخل المواطن.

وأعلن عن تأسيس شركة بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن كهربائى فى 3 محافظات كمرحلة أولى من الخطة المستهدفة لتنفيذ 42 ألف محطة بمصر خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية.

وقال إن هيكل الشركة الجديدة موزع بواقع %10 لـ«النصر للسيارات» و%90 للجهة السيادية المشاركة والقطاع الخاص.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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