توفير 55.1 مليار دولار لاحتياجات عملاء البنوك في 10 أشهر

وكالات- خالد بدر الدينكشف مسؤول في البنك المركزي المصري، لرويترز اليوم الثلاثاء، عن أن البنوك العاملة في البلاد وفرت حوالى 55.1 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضى وحتى منتصف سبتمبر الجارى. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "

وكالات- خالد بدر الدين

كشف مسؤول في البنك المركزي المصري، لرويترز اليوم الثلاثاء، عن أن البنوك العاملة في البلاد وفرت حوالى 55.1 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضى وحتى منتصف سبتمبر الجارى.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “تم سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بحوالى 40 مليار دولار وفتح اعتمادات مستندية بحوالى 15.1 مليار دولار“.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو مع خفض واردات السلع غير الأساسية.

وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للتفليسات.