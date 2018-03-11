توفير 500 فرصة عمرة بمطروح في قرعة للمشاركين بانتخابات الرئاسة

معتز محمود نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة مؤتمرا موسعا للتوعية السياسية بأهمية مشاركة المرأة بصوتها فى الانتخابات الرئاسية القادمة ورفع الوعى السياسى لهن بأهمية دورهم فى الفترة المقبلة للحفاظ على المكتسبات التى حصلت عليها المرأة وتحقيق المزيد منها. وأكدت

معتز محمود



نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة مؤتمرا موسعا للتوعية السياسية بأهمية مشاركة المرأة بصوتها فى الانتخابات الرئاسية القادمة ورفع الوعى السياسى لهن بأهمية دورهم فى الفترة المقبلة للحفاظ على المكتسبات التى حصلت عليها المرأة وتحقيق المزيد منها.



وأكدت الدكتورة تهانى مسئولة المرأة بمجلس حكماء مطروح على اهمية ودور المرأة فى الإدلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وعدم الاستهانة باى صوت انتخابى مع التاكيد على ضرورة المشاركة الفعالة والايجابية



وأوضحت الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمراة خلال كلمتها على أهمية دور المراة بمطروح فى الانتخابات المقبلة وحثها واسرتها باكملها على النزول والمشاركة فى الانتخابات لما تمثلة من اهمية فى تاريخ مصر .



وقدمت مقررة المجلس القومى للمراة الشكر للواء علاء ابو زيد محافظ مطروح على دعمه الدائم للمراة بمطروح وتذليله لكافة العقبات لهن وعلى النهضة التنموية والمشروعات العملاقة التى تحدث على أرض مطروح والتى تعود بالخير على كافة أبناء المحافظة

ومن جانبه، أكد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح على أهمية دورالمرأة فى الانتخابات وضرورة مشاركتها الفعالة النابع من حسهم الوطنى كعادتهم فى كافة الانتخابات السابقة مع ضرورة توعيتهم باهمية مشاركتهم السياسية فى هذا الفترة الحاسمة فى تاريخ مصر لما تمثلة هذه الانتخابات من اهمية تعكس الوعى السياسى لحراس البوابة الغربية الذين يثبتون وطنيتهم فى كافة المحافل الدولية.

وأضاف أبوزيد أن العالم بأكمله يراقب هذه الانتخابات لذلك يجب أن نثبت للجميع أن مصر تتغير بايدى أبنائها وان صوتك امانة للحفاظ على الاستقرار والمكتسبات التى حصلنا عليها فى الفترة السابقة مضيفا لاهمية دور المراة داخل أسرتها فى حث أسرتها على النزول والمشاركة

وأشار إلى أن المحافظة ستقدم كافة الدعم والتيسيرات وتوفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين بكافة القرى والتجمعات البعيدة فى الصحراء إلى مقار انتخابهم والعودة بما يتماشى مع عادات وتقاليد المرأة البدوية وتقديمه لكافة الدعم لانجاح العملية الاتخابية

وأعلن محافظ مطروح عن مشاركة رجال الأعمال المخلصين المحبين لوطنهم بالمحافظة لتشجيع المواطنين وحثهم على النزول للانتخابات سيتم منح 500 عمرة للمشاركين فى عملية الانتخابات وللإدلاء بأصواتهم عن طريق قرعة علنية تتم بكل شفافية ونزاهة تضم أسماء جميع المشاركين بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر على هذه اللفتة النابعة من إحساسهم بالمسئولية الاجتماعية وحبهم لوطنهم كعادتهم دائما مشيرا ان مؤتمرا اليوم ليس للتوجيه للإدلاء لمرشح معين بل لحثهم على ممارسة حقهم الانتخابى والمشاركة لما يحقق طموحاتهم باعتبار ان صوتك امانة للحفاظ على الاستقرار والامن



وشهد المؤتمر حضور المهندس علاء عبد الشكور سكرتير عام المساعد للمحافظة واحمد خير مدير مديرية التضامن الاجتماعى والدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمراة والدكتورة تهانى مسئولة المراة بمجلس حكماء مطروح وجمعا غفيرا من المرأة المطروحية بمختلف فئاتها .

