توفير 3 منح دراسية جديدة بالجامعة البريطانية لأبناء محافظة مطروح

يتم حاليا استقبال الطلاب الراغبين للتقدم بهذه المنح وذلك بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين مع الإلتزام بالضوابط الاحترازية وإرتداء الكمامة واستقبال شخص واحد فقط عن كل طلب بدء من غدا الأحد 30 أغسطس حتى السبت القادم 5 سبتمبر القادم من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا .

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم توفير 3 منح دراسية جديدة بالجامعة البريطانية فى مصر لأبناء محافظة مطروح خلال العام الدراسى 2020/ 2021 وهى منحة بكلية هندسة الطاقة ..ومنحة بكلية التمريض ، وأخرى بكلية الآداب بأقسام اللغات مع فتح باب التقدم والتسجيل للطلاب الحاصلون علي مجموع 92% فأكثر بالنسبة لشعبة علمى علوم و90% فأكثر لطلاب عملى رياضيات والقسم الأدبى الراغبون للتقدم لهذه المنح الدراسية .

وأشار محافظ مطروح إلى أنه يتم حاليا استقبال الطلاب الراغبين للتقدم بهذه المنح بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين مع الالتزام بالضوابط الاحترازية وارتداء الكمامة واستقبال شخص واحد فقط عن كل طلب بدء من أمس وحتى 5 سبتمبر المقبل من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا .

ويتم ذلك وفق الضوابط والمشروط المعلن عنها مسبقاً وهى : أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من أبناء محافظة مطروح أو حاصل على الشهادة الإعدادية والثانوية من مطروح ومن أبوين مصريين. ، الحصول على نسبة 92%كحد أدنى لطلبة علمى علوم ،90% لطلبة علمى رياضيات /أدبى أن لايكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية (طب – طب أسنان – صيدلة – علاج طبيعى – هندسة ).

المعيارالأساسى والتفاضل بين الطلاب هو المجموع

كما تشمل الضوابط أن المعيارالأساسى والتفاضل بين الطلاب هوالمجموع ويتم ترشيح الأعلى مجموعها ثم النزول تدريجياً وحال التساوى فى المجموع يتم اللجوء للأعلى فى المواد العلمية وعلما ً بأنه فى حالة عدم اجتياز الطالب الاختبار بالجامعة المؤهل على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحه لمنحة أخرى ، وفى حال ترشيح الطالب لمنحة جزئية بناء على رغبته يتحمل الطالب الجزءالمتبقى من قيمة المنحة دون الرجوع إلى المحافظة فى هذا الشأن وليس له الأحقية فى الترشيح لكلية أخرى حال ورود منحة مجانية، وكذلك الإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة وحال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أى مصروفات.

وفى حال ترشيح الطالب لإحدى المنح وأبدى رغبته بعدم القبول يتم تقديم اعتذار عنها ، كما يتم التقدم للحصول على المنح مجانا ً دون أى رسوم ، ويتم تقديم أصول الأوراق للاطلاع وتقديم صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة والشهادة الإعدادية + صورة بطاقة الرقم القومى واستيفاء النموزج المعد.

وأكد محافظ مطروح أن ذلك يأتى إيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية للجامعات الخاصة فى خدمة المجتمعات المحلية ، مع تقديم الشكر والتقدير لرؤساء هذه الجامعات على تعاونها مع أبناء مطروح لتقديم تلك المنح الدراسية التى تساعد على توفير كوادر علمية متميزة فى مجالات مختلفة يحتاج إليها أبناء محافظة مطروح ،وبما يخدم المجتمع المحلى فى التخصصات المهمة التى تساهم فى جهود التنمية الشاملة التى تشهدها مطروح حاليا فى كافة المجالات.

