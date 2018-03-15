توفير 3 ملايين جنيه لصغار المزارعين بواحة سيوة

أبو زيد: مهرجان التمور المصرية ساهم فى الترويج والتنافس وارتفاع جودة تمور الواحة



معتز محمود



صدق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على مبلغ 3 ملايين جنيه، كسلف زراعية دون فوائد لمزارعى واحة سيوة صرحت بذلك منال شحاتة مدير تنمية القرية بالمحافظة.



وأكدت شحاتة أن عدد المزارعين المستفيدين من مبلغ الـــ 3 ملايين جنيه المقررة كسلف لـ 1000 مزارع حيث تبلغ قيمة السلفة للمزارع 3000 جنيه تسدد قيمة السلفة فى نهاية موسم الحصاد.



وأضافت مدير تنمية القرية أن محافظ مطروح يحرص على دعم صغار المزارعين كل عام وليست المرة الأولى يقدم فيها سلف زراعية.



ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته خلال وضع حجر أساس مدينة العلمين الجديدة بإنهاء مشكلة الصرف الزراعى بواحة سيوة وذلك تقدير منه لأهالي الواحة على وطنيتهم وحفاظهم على الامن مع قواتهم المسلحة والشرطة المدنية في الاوقات الصعبة التي مرت على مصر.



وأضاف أبو زيد أنه حريص على دعم المزارعين كل عام بمبلغ 1.5 مليون جنيه وتمت زيادته هذا العام لــ 3 ملايين للتخفيف عليهم للنهوض بمحصول التمور وعدم وقوعهم تحت تأثير احتكار التجار وأصحاب المصانع ويعتبر محصول التمور بسيوة المصدر الرئيسي للدخل لأهالي الواحة.



ولفت المحافظ إلى أن إقامة مهرجان التمور بواحة سيوة التى تقيمه جائزة خليفة لنخيل التمر بدولة الامارات على مدار الثلاث سنوات الماضية أحدثت طفرة كبيرة وتنافسا فى جودة وزيادة محصول التمور.



وأوضح أن مهرجان التمور المصرية ساهم فى الترويج والتسويق لتمور واحة سيوة التى تتميز بجودتها وتعدد أنواعها وذلك بشهادة خبراء الزراعة فى الدول العربية المشاركة فى المهرجان.