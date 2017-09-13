توفير 150 ألف فرصة عمل في مشروع المثلث الذهبي

الصاوي أحمدوجه الزراعيون في محافظات الصعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على المثلث الذهبي، الذي وفر 150 ألف فرصة عمل للزراعيين في جنوب مصر.وترأس الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين مؤتمر الزراعيين للوجه القبلي، والذي حضره محافظ الأقصر اللواء محمد بدر. واستعرض «خليفة» فرص العمل

الصاوي أحمد

وجه الزراعيون في محافظات الصعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على المثلث الذهبي، الذي وفر 150 ألف فرصة عمل للزراعيين في جنوب مصر.

وترأس الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين مؤتمر الزراعيين للوجه القبلي، والذي حضره محافظ الأقصر اللواء محمد بدر.

واستعرض «خليفة» فرص العمل التي وفرها جهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأعضاء النقابات الزراعية بالمحافظات، وفرص العمل التي وفرها مشروع الصوب الزراعية الذي تشرف عليه القوات المسلحة، ومشروع تربية مليون رأس للإنتاج الحيواني الذي يوفر ٣٥ ألف فرصة عمل للزراعيين ومشروعات ٢٦ ألف فدان مزارع سمكية بكفر الشيخ والبحيرات الشمالية وقناة السويس وتوفير ٧٥ ألف فرصة عمل للشباب.

وأكد نقيب الزراعيين، أن عصر السيسي هو العصر الذهبي للزراعة المصرية، قائلا: «نعاهده كزراعيبن أن نكون جنوده لعودة الزراعة للمرتبة الأولى في الدخل القومي بمصر، وهاهو القطن ٥٠٠ ألف فدان؛ ليعود الذهب الأبيض مرة أخرى.

وأرسل «خليفة» هذه البرقية باسم مليون زراعي للرئيس، يبايعوه فيها ويوجه له الشكر، ويعلن المضي قدمًا معه في معركة التنمية لتنهض مصر، وتحقق ما يرجوه الرئيس والشعب المصري.