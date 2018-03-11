توفير 100 مليون جنيه سنويا بعد إنشاء محطة أسيوط المائية

عمر سالم:اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، استعرض المهندس محمد أسامة الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات المائية تطور العمل في مشروع محطة كهرباء أسيوط المائية بقدرة 32 ميجاوات التى تعد آخر محطة كبيرة على نهر النيل.وتتكون

عمر سالم:

اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، استعرض المهندس محمد أسامة الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات المائية تطور العمل في مشروع محطة كهرباء أسيوط المائية بقدرة 32 ميجاوات التى تعد آخر محطة كبيرة على نهر النيل.

وتتكون هذه المحطة من 4 وحدات وتم الانتهاء من حوالى 99% من التركيبات والاختبارات، ومن المخطط الإنتهاء من المشروع فى نهاية يونيو 2018 طبقا للبرنامج الزمنى، وبتشغيل هذا المشروع يتم توفير حوالى 100 مليون جنيه سنوياً قيمة الوقود.

وتبلغ التكلفة لإجمالى عقود المشروع (القناطر + محطة الكهرباء) حوالى 1.2 مليار جنيه مصرى + 245 مليون يورو، وعن المشروعات الصغيرة التى تقوم بها الهيئة استعرض محمد أسامة أنه جارى إعداد الدراسات للإستفادة من الرياحات والقناطر الصغيرة في الدلتا وعلى امتداد نهر النيل ، وذلك لتعظيم الاستفادة من كل المجارى المائية بمصر.

وجدير بالذكر أن المحطات المائية تحقق كفاءة تشغيلية عالية مقارنة ببدائل الطاقة الأخرى التقليدية والمتجددة كما أن تكلفتها الاقتصادية مناسبة فضلاً عن الاعتبارات البيئية الجيدة, هذا ويبلغ متوسط الطاقة المنتجة سنوياً من المحطات المائية القائمة حوالى 13 مليار كيلووات ساعة تحقق وفراً فى استهلاك الوقود يعادل حوالى 3 مليون طن بترول مكافئ سـنوياً تحد من انبعاث حوالـى 7.2 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون، لتسهم بذلك فى الحفاظ على البيئة.

كما استعرض تطورات العمل فى عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ومن بينها مشروع محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة الذى يعد أحد المشروعات الهامة والاستراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، الذى سيقوم القطاع بتنفيذه بالتعاون مع شركة ساينوهايدرو الصينية من خلال تمويل ميسر بنسبة 100%.

وتمت الترسية على المكتب الاستشارى الفرنسى ((أرتيليا)) فى يونيو 2017 ، وسيساهم هذا المشروع في تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وسوف يستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي تحسين اعتمادية هذه المصادر في الإمداد بالطاقة الكهربائية، وسوف يستخدم هذا المشروع المياه المعالجة معالجة الثلاثية والناتجة من محطة مياه الصرف الصحى بمحافظة السويس.

ومن المخطط أن يتكون المشروع من عدد 8 وحدات قدرة كل منها 300 ميجاوات ، ويتم إنشاء محطة خاصة بالمشروع لمعالجة المياه معالجة ثلاثية ، كما سيتم ربط المحطة بالشبكة بأربع خطوط جهد 500 ك.ف.

ويساهم هذا المشروع في تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وسوف يستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي تحسين اعتمادية هذه المصادر في الإمداد بالطاقة الكهربائية، وسوف يستخدم هذا المشروع المياه المعالجة معالجة الثلاثية والناتجة من محطة مياه الصرف الصحى بمحافظة السويس.