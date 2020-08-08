سيـــاســة

توفير مناخ آمن للمواطنين.. استعدادات الداخلية لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

أجرى مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات، جولات مرورية على القوات المشاركة في عمليات التأمين.
أماني عوض 3:44 م, السبت, 8 أغسطس 20 3:44 م, السبت, 8 أغسطس 20

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أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

خطط تأمين انتخابات الشيوخ

وراجعت أجهزة الداخلية الخطط والإجراءات الأمنية لترسخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية.

واعتمدت الخطة على الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان، وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية.

إضافة إلى تشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية، وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

توجيهات مديري الأمن بالمحافظات: مراعاة البعد الإنساني

وأجرى مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات، جولات مرورية على القوات المشاركة فى عمليات التأمين.

وشددوا على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

الداخلية تناشد بالالتزام بتعليمات الأمن

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الانتخابات.

وأهابت بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن، والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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