توفير مناخ آمن.. استعدادات الداخلية لتأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد (صور)

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها اللازمة، لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، من خلال خطة أمنية شاملة.

وتشمل الخطة الأمنية، التي أعلنت عنها الداخلية، اليوم الأربعاء، استنفارًا أمنيًا ورفع درجة الاستعداد من خلال الانتشار المكثف بمحيط الملاعب والصالات التي ستشهد فعاليات البطولة.

إضافة إلى تسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بالطرق، لتحقيق السيولة المرورية وتمكين الفرق المتنافسة من الوصول إلى الملاعب فى سهولة ويسر.

وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

تأتي تلك الإجراءات وسط تواجد ميداني من قِبل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، لمتابعة القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.