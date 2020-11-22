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توفير مسكن وإقامة كشك لزوجها.. التضامن الاجتماعي تكافئ سيدة المطر

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نعمات، والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطر" وزوجها علي ، بمكتبها بوزارة التضامن الاجتماعي. وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة سبل الدعم للاسر الاكثر احتياجا من خلال اجراءات الحماية الاجتماعية المختلفة والتمكين…

مدحت إسماعيل 8:58 م, الأحد, 22 نوفمبر 20 8:58 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

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التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نعمات، والمعروفة إعلاميًا بـ”سيدة المطر” وزوجها علي ، بمكتبها بوزارة التضامن الاجتماعي.

وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة سبل الدعم للاسر الاكثر احتياجا من خلال اجراءات الحماية الاجتماعية المختلفة والتمكين الاقتصادي للأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لمطالب “سيدة المطر” وزوجها.

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حيث طلبا العودة إلي قريتهما بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، حيث يتوفر لها مسكنًا بأسرة زوجها علي.

حيث وجهت وزيرة التضامن برفع كفاءة المسكن وفرشه، كما شددت على إجراء بحث حالة للأسرة.

وقررت نيفين القباج أيضا بتقديم دعم نقدي للسيدة نعمات تبلغ قيمته 600 جنيه شهريًا، بالإضافة إلي توفير مشروع تربية دواجن بقريتها في بني سويف بقيمة 5 آلاف جنيه، وتوفير علاج شهري لها.

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كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تحمل إقامة مشروع “كشك” لزوجها على بتكلفة 20 ألف جنيها بقريته بمركز الفشن ببني سويف بقيمة 5 آلاف جنيه، وصرف 600 جنيه له لمدة ثلاثة أشهر لحين نجاح مشروعه، بالإضافة إلي إجراء كشف طبي كامل عليه.

وأكدت نيفين القباج أن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائمًا على الدعم النقدى فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادي.
حيث إن التمكين الاقتصادى يعد من أولويات الوزارة.

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وأوضحت أن الدعم النقدى لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة على العمل، أما الأسر الشابة القادرة على العمل سيتم توفير فرص وأصول إنتاجية لها لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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