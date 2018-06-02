توفير الرعاية الطبية.. أبرز مطالب الفلاحين من السيسي في ولايته الثانية

الصاوي أحمدطالب حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه الحكومة للعمل على حل مشكلات الفلاحين ورعايتهم وأسرهم رعاية طبية كاملة، وتوفير كل مستلزمات الحياة للفلاح المصرى، وجعل هذا العام للفلاح، مثلما حدث فى الأعوام الماضية مع الشباب والمرأة، مثنيًا على دوره فى حل المشكلات التى

الصاوي أحمد

طالب حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه الحكومة للعمل على حل مشكلات الفلاحين ورعايتهم وأسرهم رعاية طبية كاملة، وتوفير كل مستلزمات الحياة للفلاح المصرى، وجعل هذا العام للفلاح، مثلما حدث فى الأعوام الماضية مع الشباب والمرأة، مثنيًا على دوره فى حل المشكلات التى واجهت الفلاحين والمزارعين خلال فترة رئاسته الأولى.

وقال نقيب عام الفلاحين، إن هناك الكثير من الملفات المهمة خلال الولاية الثانية للرئيس، تحتاج إلى حلول جذرية فى مقدمتها حل مشاكل الفلاحين والبطالة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، وأزمة سد النهضة لإثيوبي.

وأكد أن السيسي يعلم عظم المسؤولية المُلقاة على عاتقه، بقيادة دولة بحجم مصر، وجموع الشعب المصرى وفى قلبهم الفلاحين يقفون صفاً واحدًا خلف رئيسهم المنتخب الذي اختاروه عبر انتخابات حره ديمقراطية شهد بها العالم أجمع.

وأوضح عبد الرحمن، أن الرئيس وجه رسالة قوية وواضحة لمن اختاروا العنف والإرهاب لفرض رأيهم وسطوتهم، ومن يتاجرون بالدين والحرية والديمقراطية، والمتاجرين عموما، بأنهم لم يعد لهم مكان، وأن مصر ستسير إلى الأمام رغمًا عنهم، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري وصل لأسوء مستوياته بعد انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي، لكن حكمة الرئيس وسياساته الرشيدة عبرت بمصر إلى بر الأمان رغم بعض المشكلات التى تواجههنا حالياً.

وهنأ النقيب العام للفلاحين حسين عبدالرحمن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس خلال حلف اليمين أمام مجلس النواب كانت معبرة وقوية وتؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لمرحلة إصلاح الدولة المصرية، مشيداً بما تضمنه الخطاب من وعود في استكمال مسيرة التنمية والاهتمام بالصحة والتعليم والاهتمام بالمواطن المصري.