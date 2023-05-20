«توفى شريكهم فألقوه بالمقابر».. ضبط 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 8 أشخاص متهمين بارتكاب جريمة الحفر والتنقيب عن الآثار بمحافظة القاهرة ، مما تسبب في وفاة شريك لهم، وذلك بعدما تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بشأن العثور على جثمان شخص بجوار مقابر المقطم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه عامل، وتوفى أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار، بالاشتراك مع 8 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا أنه أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق، حدث عطل بإحدى الماكينات المتواجدة بمكان الحفر.

وأضاف أنه لدى استبيان المتوفى الأمر سقط بالحفرة المشار إليها، مما أسفر عن وفاته ولدى اكتشاف المتهمين الواقعة، أخرجوه وألقوه بمحل العثور.

وبارشاد المتهمين الوصول لمكان الحفر، وعُثر على حفرة بقطر متر وعمق 25 مترًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.