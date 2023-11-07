توفى شريكهم صعقًا.. ضبط 3 متهمين بسرقة الزوايا الحديدية من برج كهرباء بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة الزوايا الحديدية من برج كهرباء منا أدى لوفاة آخر أثناء مشاركتهم في ارتكاب الواقعة، بمنطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

كان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا بالعثور على شخص متوفي في الظهير الصحراى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص أمكن تحديد المتوفي عامل -مقيم بمحافظة الفيوم- وتبين أنه بتاريخ الواقعة توجه المتوفي بصحبة 3 أشخاص “أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول” لسرقة بعــض الزوايا الحديدية من برج كهرباء كائن بمنطقة العثور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم قرروا بأنه أثناء ارتكاب واقعة سرقة الزوايا الحديدية المُشار إليها بأسلوب “الفك”، واعتلاء المتوفي للبرج واقترابه من خط سير التيار الكهربائي صعقه التيار مما أدى لسقوطه أرضًا ووفاته في الحال.

وأضاف أنهم لاذوا بالفرار وتخلصوا من بطاقة تحقيق شخصية المتوفي للحيلولة دون تحديد هويته وضبطهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.