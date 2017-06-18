توغل الأدب الشعبي فى كل الفنون

كل ما ينتجه الشعوب من فنون كتعبير عن البيئة، يعتبر من الأدب الشعبى، ولكل دولة تراثها وأدبها الشعبى، بل لكل منطقة وقرية تراثها الخاص بها.

تختلف الأداب والفنون الشعبية من محافظة مصرية لأخرى، ففى سيناء تجد زيا وغناء ورقصا خاصا بها، وتعيش النوبة طقوسها المتميزة، المختلفة اختلافا جذريا عن فنون الدلتا، والوجه البحرى.

وتُفصل العديد من الأعمال الأدبية روح البيئة التى عاش فيها الكاتب، بشكل يجعل القارئ يرى الصورة كاملة، وهو ما يحتاج لكاتب متمكن من أدواته ومفرداته اللغوية، ويظهر هذا جليا فى أعمال أديب نوبل نجيب محفوظ، الذى استمد شخصياته من الواقع، وكتبها فى حى الحسين، ومقهى الفيشاوى، الذى كان يتواجد به بشكل شبه يومى، وهو ما تصفه رواياته« السكرية والحرافيش وبين القصرين».

يقول عميد الأدب العربى طه حسين، إن كل أديب لا يستقى مادته وروحه من حياة الشعب، ليس أديبا ولا كاتبا للأدب.

من بين الفنون الشعبية «الموال»، وهو نوع من الشعر الشعبى العربى، نسب البعض بدايته إلى عصر هارون الرشيد، ولعل أشهر أنواعه السداسى المصرى، والسبعاوى العراقى، والنغم الحجازى، وهو ما يؤكد أنه كان مختلفا فى كل دولة عن الأخرى، سواء مصر أو العراق أو الحجاز، وهى أكثر الدول التى اشتهرت به.

وذكر كتاب فنون الأدب الشعبى لأحمد رشدى صالح، أن موال «شفيقة ومتولى» من أبرز المواويل التى تعبر عن محو العار بالدم، وهو فى الصعيد أمر شائع، ومكان تلك الحكاية جرجا بسوهاج، ويشرح الموال المفارقة بين حب الشاب لأخته والواجب الذى يحتم عليه قتلها، فهى فى النهاية عادات وتراث بيئة الموال.

وخرج عن القصة التى بدأت فى موال، فيلم «شفيقة ومتولى» الذى عرض عام 1979، وشارك به الفنانون سعاد حسنى، وأحمد زكى، وأحمد مظهر، وحقق نجاحا كبيرا.

ومن الأعمال الفنية التى كان لوجود الطقطوقة والموال فيها دورا فى جذب المشاهد، مسلسل «أفراح القبة» الذى ظهر فى رمضان الماضى.

ومن الأعمال الشعبية التى تشتهر فى الصعيد أيضا ولها مذاقها وروادها مربعات إبن عروس، والسيرة الهلالية، ويشير الكاتب عرفة عبده على، فى مقاله «رمضان وليالى الفن والنور» بعدد أغسطس 2010 من مجلة الهلال، إلى أن شاعر الربابة من المظاهر الشعبية التى اختفت، والذى كان يتصدر المقاهى وبجانبه اثنين من العازفين، حيث تروى السير الشعبية مثل سيرة أبو زيد الهلالى، والزناتى خليفة، وعنترة، والظاهر بيبرس، بأداء تمثيلى شيق.

العديد من الفنون الشعبية فى تراثنا القديم ما زالت موجودة، ومنها ما يطرأ عليه التطوير وما زال هناك أجيال من الشباب تقدم تلك الأعمال الفلكلورية، مثل دينا الوديدى، ودنيا مسعود، وفرقة الورشة وغيرهم.