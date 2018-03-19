توظيفات ودائع العملة الأجنبية في البنوك ترتفع إلى 69.8%

سيد بدر:ارتفعت معدلات توظيف ودائع العملات الأجنبية ببنوك القطاع المصرفي لتسجل 69.8% خلال نوفمبر الماضي مقابل 62.2% بنهاية أكتوبر السابق عليه .وتسجل ودائع العملات الأجنبية بالبنوك نحو 1.09 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، ما يوازي 61 مليار دولار تقريبًا.وأشار المركزي في أحدث تقاريره إلى تراجع

سيد بدر:

ارتفعت معدلات توظيف ودائع العملات الأجنبية ببنوك القطاع المصرفي لتسجل 69.8% خلال نوفمبر الماضي مقابل 62.2% بنهاية أكتوبر السابق عليه .

وتسجل ودائع العملات الأجنبية بالبنوك نحو 1.09 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، ما يوازي 61 مليار دولار تقريبًا.

وأشار المركزي في أحدث تقاريره إلى تراجع معدلات التوظيف الإجمالية بالبنوك لنحو 45% بنهاية نوفمبر مقابل 47.2% بنهاية أكتوبر السابق عليه، كما تراجعت معدلات التوظيف بالعملة المحلية إلى 37% مقابل 40.7%.

وأوضح المركزي إن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تراجعت إلى 5.3% بنهاية نوفمبر مقابل 5.5% بنهاية أكتوبر، كما تراجعت حجم المخصصات لتسجل 98.8% مقابل 99.1%.

