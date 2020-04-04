توضيح من متحدث الرئاسة حول قرار وقف فعاليات المشروعات الكبرى: «مسيرة العمل دائرة»

كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي، توضحيا بشأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاحات المشروعات الكبرى ، قائلا إن مسيرة العمل دائرة في المشروعات الكبرى دون تعطل.

خطة استباقية

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة : “تحركات الأجهزة الحكومية بتوجيهات السيد الرئيس كان فيه خطة استباقية للاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها ومصر سارعت لكيفية مواجهة هذا الفيروس اللي كان واضح أنه سريع الانتشارالاجراءات اللي تمت كانت سابقة الوضع اللي تم”.

وأضاف: “رغم الإصابات المكتشفة مصر تظل من المعدلات القليلة بالمقارنة بدول أخرى وبالمقارنة بحجم تعداد الشعب 100 مليون ونأمل ان هذا المعدل يظل بهذه الوتيرة المعقولة”. «الإجمالي 1070»..الصحة: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

المتحدث باسم الرئاسة : المشروعات الكبرى معدلات الإنشاء والخطة التنفيذية مستمرة كما هي بها

وعن قرار تعليق افتتاحات المشروعات الكبرى ، أضاف: “القرار يتحدث عن تأجيل الفعاليات والافتتاحات ولكن معدلات الإنشاء والخطة التنفيذية مستمرة كما هي وده نابع من أن المشروعات القومية لها أهداف استراتيجية عديدة جدا من ضمنها الانتقال لعصر جديد والرقمنة والحوكمة والكفاءة الرقمية وغيرها، والافتتاحات كانت هتتم بدءا من 30 يونيو وهناك عمل كبير جدا كان هيتم في إطار الفعاليات والافتتاحات ماكنش هيبقى ملائم أبدا افتتاح المشروعات على النحو المطلوب”.

إجراءات لسلامة وأمن العاملين في المشروعات الكبرى

وأضاف: “الغرض من اجتماع اليوم كان فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان واللواء مستشار الرئيس للتخطيط العمراني ، وكان مخصوص لمناقشة واستعراض استراتيجية العمل في الظروف الراهنة خلال الفترة المقبلة في مواقع التشييد والبناء في ضوء تداعيات كورونا، وكان الهدف هو تحدي كبير للموازنة للاستمرار في العمل وفق الجدول الزمني وفي نفس الوقت وده مهم جدا الحفاظ على سلامة وأمن العاملين في كل المواقع، فكم العمالة كبير جدا ويعملوا على مدار الساعة في هذه المواقع”.

وقال إنه ” تم استعراض مجموعة من الإجراءات أهمها نظام الشيفتات ووجود المستلزمات الطبية الميدانية والرئيس شدد على أن سلامة العاملية وصحتهم تأتي في المقام الأول، وذكر أن هذا الهدف تتوارى جنبه أي خسائر”.

وأوضح أن “أهم الإجراءات وجود مستشفى ميداني في مواقع العمل لتقديم أي مساعدة طبية، وكواشف درجات الحرارة وما إلى ذلك وتقديم المستلزمات الوقائية ومحاولة إحكام تنقلات العمال، وكل دي إجراءات بيتم دراستها على أعلى مستوى”.

وأضاف: “: كلها إجراءات يتم بحثها والتنفيذ فورا بدون تأخير.في ظل الظروف الراهنة عجلة العمل دائرة”.

وحول زيارة وزيرة الصحة لإيطاليا بصحبة مساعدات طبية من مصر، أوضح أن “الرسالة واضحة وكان فيه مساعدات للصين واليوم كان فيه مساعدات لايطاليا مرة أخرى والرئيس كما قال على صفحاته الرسمية إن القيم الانساية بتسمو فوق اي اعتبار ومد يد المعاونة لكل شعوب العالم وعلى وجه الخصوص للدول الصديقة لمصر”.