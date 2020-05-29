توضيح من اليابان بخصوص تحمل 50% من نفقات السائحين «ليست للأجانب»

نفت صفحة ” اليابان بالعربي” على صفحتها عبر “فيس بوك” ما تردد عن أن الحكومة اليابانية تدرس حملة لمساعدة السياح الأجانب من خلال تحمل 50% من النفقات لتحفيز السياحة في البلاد”.

وأوضحت الصفحة أن حملة “Go to Travel” وهي قيد النظر من قبل الحكومة تهدف إلى تحفيز الطلب المحلي على السفر الداخلي وتغطي جزءًا فقط من نفقات السفر المحلية.

وأضافت أن الحملة تهدف لتحفيز السفر الداخلي في اليابان، ما يعني أن الخطة تنطبق على اليابانيين الذين يسافرون داخل البلاد فقط، وليس الزوار الأجانب.

وقال متحدث باسم المنظمة الوطنية اليابانية للسياحة (JNTO) في لندن لصحيفة “إندبندنت” البريطانية أنه “سيتم تقديم الدعم لتغطية نسبة من نفقات السفر المحلي”.

يذكر أن مجلس الوزراء الياباني يعتزم إصدار قسائم يومية للسياح بقيمة 185 دولارا، حيث يمكنهم إنفاقها أثناء وجودهم في البلاد، وذلك لدعم السياحة، بحسب سبوتنيك الروسية.

وجاء في بيان للمجلس: “كجزء من مبادرة ” Go To Travel” يمكن للسياح القادمين إلى اليابان الحصول على قسائم تصل قيمتها إلى 20 ألف ين (نحو 185 دولارا) في اليوم”، بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية.

وبهذه المبادرة يريد مجلس الوزراء الياباني دعم قطاعات السياحة في البلاد.

ووفقا له، فإن هذا المبلغ سيغطي إلى ما يصل نصف نفقات السياح.

ويمكن إنفاق القسائم على زيارة المطاعم والحانات والمحلات التجارية. ومن أجل الحصول على القسيمة، يجب على السائح حجز فندق وشراء تذكرة إلى اليابان.

ومن المتوقع أن يبدأ البرنامج في 1 يوليو/تموز، حيث ستخصص الحكومة 12.5 مليار دولار للمبادرة، وفق وكالة “كيودو” اليابانية.

وفي وقت سابق، رفع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب ضعف انتشار الفيروس التاجي.