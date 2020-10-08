لايف

توضيح من الخارجية حول جوازات السفر منتهية الصلاحية للمواطنين بالخارج

الأصل في القواعد المنظمة لاستخراج أو تجديد جواز السفر وجوب تقديم بطاقة الرقم القومي السارية
المال - خاص 4:11 م, الخميس, 8 أكتوبر 20 4:11 م, الخميس, 8 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن الأصل في القواعد المنظمة لاستخراج أو تجديد جواز السفر وجوب تقديم بطاقة الرقم القومي السارية للمواطن طالما كان بالغًا 16 عامًا.

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على “فيسبوك” يأتي ذلك لمزيد من الإيضاح بشأن جوازات السفر منتهية الصلاحية للمواطنين المصريين بالخارج.

اقرأ أيضا  بعد عامين من تكليفه تلقي شكاوى القمامة : رئيس الوزراء يشكر منظومة الشكاوى الحكومية

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن التيسيرات التي تم الإعلان عنها صدرت على سبيل الاستثناء ومقصورة على المواطنين المتواجدين بالخارج حال تقدمهم للبعثات الدبلوماسية لتجديد جوازات سفرهم المنتهية، مع انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي.

وتابع، وذلك تيسيرًا على مواطنينا بالخارج وحرصًا على مصالحهم، وتأكيدًا للقواعد المطبقة بالفعل منذ عام 2017، وذلك في ضوء اشتراط بعض الدول الأجنبية صلاحية جواز السفر عامين على الأقل لمنح الاقامة.

اقرأ أيضا  مع برودة الطقس.. 9 ولايات أمريكية تسجل ارتفاعات قياسية في الإصابة بكورونا

وأنه في هذه الحالة يتم تجديد جواز السفر بعد التحقق من جنسية وشخصية مُقدم الطلب بالتنسيق مع الادراة العامة للجوازات، على أن يُجدد جواز السفر مقصور الصلاحية لمدة ثلاث سنوات فقط غير قابلة للتجديد مرة أخرى، لحين قيام المواطن باستخراج بطاقة رقم قومي سارية وذلك بما لا يتعارض مع التعليمات الخاصة بالموقف التجنيدي للذكور.

اقرأ أيضا  مصر تدعو للقضاء التام على الأسلحة النووية وإنشاء منطقة خالية بالشرق الأوسط
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الداخلية: إيفاد مأمورية لتجديد جواز سفر «مسن».. وعلاج مرضى العيون (صور)

أماني عوض 2:34 م, الأربعاء, 25 مارس 20