توصيل الغاز لأكثر من 52 ألف مشترك بمدينة مرسى مطروح

أكد المهندس فادي رزق مدير شركة لتوصيل غاز الأقاليم بمطروح أنه تم توصيل الغاز الى أكثر من 52 ألف مشترك بمدينة مرسى مطروح مع استمرار جهود التوسع فى توصيل الخدمة لأهالى مطروح.

وأضاف في تصريحات له اليوم أنه جار الحصر والترقيم للمنطقة بحري علم الروم من شارع السفارة السعودية حتى تقسيم الأزهر استعداداً لتوصيل خدمة الغاز إلى المنطقة بعد الانتهاء من توصيل وتشغيل شبكة الصرف الصحى.

وتابع: جار مد الشبكة إلى مناطق عمارات الكيلو 7 بعد مد خط الشبكة أسفل خط السكة الحديد، وعمارات الكيلو 4 الجديدة والإعداد لدخولها لمنطقة الكيلو 4 قبلى الطريق وشارع التجاري عقب الانتهاء من تشغيل شبكة الصرف الصحى، وذلك نظرا لطبيعة توصيل شبكة الغاز بعد الانتهاء من حفر ومد كامل مرافق البنية التحتية قبل التوصيل للغاز .

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود تيسير وتوصيل البنية التحتية مع توفير مزيد من الخدمات للمواطنين.