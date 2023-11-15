توصيل الغاز الطبيعي.. الأوراق المطلوبة وإجراءات التركيب للمنازل والأنشطة التجارية

يعتبر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أمرًا حيويًا للكثيرين، وتسهيل هذه العملية يتطلب اتخاذ الإجراءات الصحيحة وتقديم الأوراق المطلوبة، والتي تستدعي الدقة والتنظيم، حيث يشمل الأمر الأنشطة التجارية والصناعية وحتى المخابز الإفرنجية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن توصيل الغاز الطبيعي والأوراق المطلوبة وإجراءات التركيب للمنازل والأنشطة التجارية..

إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

يتطلب ذلك توفير مستندات وأوراق رسمية لضمان سير العملية بشكل فعّال، وفي هذا السياق، تنشر بوابة «المال» خطوات توصيل الغاز للمنازل والأنشطة التجارية مع التركيز على المستندات والإجراءات المطلوبة.

وتعمل شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية على مدار 24 ساعة، لتلقى طلبات العملاء وخدمة التوصيل من خلال العديد من الشركات من ضمنها شركات «تاون جاس – غاز مصر – ناتاجاس – أوفر سيز – طاقة عربية – مودرن جاس».

مستندات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

تقديم صورة عن عقد الإيجار أو المستندات الملكية للاطلاع.

إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع).

إثبات سداد تكاليف تنفيذ الأعمال.

إجراءات توصيل الغاز للعميل الجديد

يقدم العميل الجديد طلبًا في مقر الشركة. يتم إجراء معاينة لتحديد الأعمال المطلوبة. يتم التعاقد بعد تقديم جميع المستندات وسداد الرسوم المقررة. يتم تنفيذ التركيبات بعد سداد مقايسة التركيبات.

توصيل الغاز الطبيعي.. كيفية تغيير التعاقد

يتم عمل تنازل عن الأجهزة أمام مسؤول الحسابات في مقر الشركة. يتم عمل معاينة لتحديد نوع الأجهزة وقراءة العداد. يتم إجراء التسوية المالية للعميل القديم. يتم التعاقد مع العميل الجديد بالمستندات المطلوبة.

إجراءات توصيل الغاز الطبيعي لعقار جديد

يقدم العميل طلبًا في مقر الشركة. يتم إعداد معاينة على العقار والشقق والأجهزة الموجودة. في حالة صلاحية العقار، يتم تسليم العميل خطاب للحي والمركز المعلومات للحصول على الموافقات اللازمة. يتم تنفيذ خط الخدمة المغذي للعقار والتركيبات الخارجية والداخلية.

توصيل الغاز الطبيعي.. للأنشطة التجارية والمخابز الإفرنجية

يتعين على صاحب النشاط التجاري تقديم صورة عن عقد الإيجار أو مستندات الملكية للاطلاع.

إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر الأصل للاطلاع.

إثبات سداد تكاليف تنفيذ الأعمال.

صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية (الأصل للاطلاع).

توصيل الغاز الطبيعي للعملاء الصناعيين