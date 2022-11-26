توصيل الركاب مجانا... «مواصلات مصر» الناقل الرسمي لمعرض CairoICT 2022

أعلنت شركة مواصلات مصر مشاركتها في الدورة 26 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT للمرة الخامسة على التوالي، والذي يُعقد خلال الفترة من 27- 30 نوفمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأعربت الشركة عن حرصها المستمر للمشاركة في المعرض في نسخته الجديدة التي تُعقد تحت شعار “قيادة التغيير”، حيث تعتبر “مواصلات مصر” الناقل الرسمي لزوار المعرض، وتوفر خدمات الانتقال من داخل القاهرة والجيزة إلى مكان انعقاد المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير عدد كبير من المركبات للمواطنين لتوصيلهم مجانًا من عدة أماكن متفرقة داخل القاهرة وقريبة من محطات المترو؛ أبرزها من الكلية الحربية ، ميدان عبد المنعم رياض بوسط المدينة، نادي السكة الحديد، محطة مترو سرايا القبة، محطة مترو عدلي منصور، ميدان سفنكس بالمهندسين، للتحرك بمواعيد ثابتة من هذه المناطق.

وستحمل مركبات مواصلات مصر الشعار الخاص بمعرض Cairo ICT خلال أيام المعرض الذي ينطلق الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 لمدة أربعة أيام.