توصية نيابية بسرعة إنشاء منشآت شبابية جديدة في سوهاج

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن بعض المشكلات التي تواجه مراكز الشباب في عدد من المحافظات، موصية بسرعة تنفيذ المنشآت الجديدة وإنهاء العوائق بنظيرتها القديمة.

وبدأت لجنة الرياضة بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رقية عبد العزيز الهلالى بشأن إنشاء نادى رياضى متكامل لمدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، والتي أوضحت أن مدينة المنشأة من أكبر مدن محافظة سوهاج من حيث عدد السكان .

وأشارت إلى حاجة المدينة لإنشاء نادي رياضي متكامل نظرًا لصغر مساحة مركز الشباب الموجود بالمدينة، ووجود نادى رياضى واحد لا تتسع مساحته لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، فضلاً عن احتياج الشباب إلى متنفس بعيد عن وسط المدينة والإزدحام الشديد.

واكدت انه يتوافر قطعة أرض أملاك دولة تتعدى مساحتها الخمسة أفدنة على نهر النيل داخل نطاق المدينة تصلح لهذا الغرض الرياضى الترفيهى ويمكن الاستفادة منها وتخطيطها للكثير من الأغراض الرياضية حفاظًا عليها من التعديات.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد عصام ابو زيد مدير عام الادارة العامة للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة أنه قد صدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم (671) لسنة 2017 والخاص بضوابط إشهار الأندية الرياضية والمتضمن توافر قرار تخصيص من الجهة الحكومية المالكة للأرض أو عقد ملكية مسجل بالشهر العقارى سواء بالشراء أو التبرع أو التنازل النهائى لصالح النادى موثقًا بالشهر العقارى.

وأشار الى أنه لم يرد لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج أية طلبات فى هذا الشأن وأن دور المديرية يأتى بعض موافقة وزير الشباب والرياضة على الملف الخاص بإشهار النادى بعض استيفاء ضوابط الإشهار الواردة بالقرار المشار اليه والذى يُقدم بكافة المستندات المطلوبة وسداد رسوم الشهر المقررة للجهة الإدارية المركزية بوزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه طالب المهندس محمود السعدى مستشار وزارة الموارد المائية والرى بإجراء فصل حد لقطعة الأرض المراد إقامة النادى عليها، مضيفًا أن الوزارة ليس لديها مانع بشأن تخصيص قطعة الأرض لوزارة الشباب والرياضة لإقامة النادى.

من جانبها، أكدت النائب رقية عبد العزيز الهلالى عضو مجلس النواب بأنها سوف تشرع فى إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص الأرض من وزارة الرى لصالح وزارة الشباب والرياضة لإنشاء النادى الرياضى محل طلب الاحاطة.

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة الثانى المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس بشأن تأخر التنفيذ لبعض ملاعب ومراكز الشباب (مركز شباب فؤاد عباس سوروملعب خماسى – مركز شباب الحما الخماسى) بمحافظة سوهاج، حيث أشار إلى أنه تم تكليف شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية -المتعاقد معها من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف أنه تم إسناد تنفيذ تلك الملاعب والمراكز المشار إليها، منذ شهر يناير الماضى إلا أنه حتى الآن لم يتم البدء فى التنفيذ الأمر الذى يوحى بوجود إهمال فى تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب ومحاولة تهميش دورها فى إحتواء الشباب مما يجعلهم يلجأون إلى أماكن لا تشرف عليها الدولة مما يعرضهم لخطر فكرى عانت منه مصر سنوات طويلة حيث لا يجد الشباب مكان يُخرج فيه طاقته الأمر الذى يستدعى سرعة المحاسبة حرصًا على شبابنا، وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق فى المخالفات الخاصة بالتأخر فى تنفيذ سور وملعب مركز شباب فؤاد عباس و ملعب مركز شباب الحما.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد الدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بأن التأخر فى تنفيذ الملاعب موضوع طلب الإحاطة يرجع الى أزمة التضخم وارتفاع الأسعار فى مارس 2022 مما أدى إلى إسناد إنشاء السور والملعب الخماسى لمركز شباب فؤاد عباس للهيئة العربية للتصنيع وجارى العمل عليه، أما بالنسبة لمركز شباب الحما فقد تم إدراج الملعب ضمن خطة العام المالى 2022/2023.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين ، بالنسبة لطلب الإحاطة الأول المقدم منالنائب رقية عبد العزيز الهلالى بشأن إنشاء نادى رياضى متكامل لمدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص قطعة الأرض من وزارة الموارد المائية والرى لصالح وزارة الشباب والرياضة لإنشاء النادى الرياضى محل طلب الإحاطة وذلك حتى يجد الشباب متنفسًا يستطيع من خلاله ممارسة الرياضة وتفريغ طاقاته وحمايته من الانحراف.

وفيما يخص طلب الإحاطة الثانى المقدم منالنائب نشأت فؤاد عباس بشأن تأخر التنفيذ لبعض ملاعب ومراكز الشباب بمحافظة سوهاج، أوصت اللجنة بموافاتها بخطاب رسمى من الجهة الإدارية بشأن الموقف التنفيذى لملاعب ومراكز الشباب الواردة بموضوع طلب الاحاطة، وتشكيل لجنة للتحقيق فى المخالفات الخاصة بالتأخر فى تنفيذ سور وملعب مركز شباب فؤاد عباس و ملعب مركز شباب الحما.

وشارك في الاجتماع كلا من المستشار طارق أبو زيد مستشار وزير الشباب والرياضة، وعصام أبو زيد مدير عام الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، المهندس محمود السعدى مستشار وزارة الموارد المائية والرى).