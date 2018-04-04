توصية بفرض 15 إلى 20% رسم إغراق على واردات الصاج

■ مصادر: القرار النهائى فى يد وزير الصناعة.. والإعلان رسميًا قبل 9 أبريل أحمد اللاهونىعلمت «المال» من مصادر وثيقة الصلة بملف القضية الجارى التحقيق فيها حول إغراق السوق بكميات كبيرة من واردات الصاج المسحوب على البارد، أن التحقيقات إنتهت إلى ثبات حالات الإغراق، مع توصية بفرض رسوم



■ مصادر: القرار النهائى فى يد وزير الصناعة.. والإعلان رسميًا قبل 9 أبريل



أحمد اللاهونى

علمت «المال» من مصادر وثيقة الصلة بملف القضية الجارى التحقيق فيها حول إغراق السوق بكميات كبيرة من واردات الصاج المسحوب على البارد، أن التحقيقات إنتهت إلى ثبات حالات الإغراق، مع توصية بفرض رسوم تتراوح بين 15 إلى %20.

ويعكف جهاز المعالجات التجارية ( مكافحة الإغراق سابقا) التابع لوزارة الصناعة والتجارة، منذ أكثر من عام على بحث شكوى المقدمة من عدة مصانع محلية بوجود حالات إغراق من منتجات الصاج ذات المنشأ الصينى والروسى والبلجيكى.

وكشفت المصادر، فى تصريحات لـ«المال»، عن إرسال التقرير النهائى بالتحقيقات إلى وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، باعتباره المسئول الرئيسى عن اتخاذ القرار النهائى لفرض الرسوم من عدمه، متوقعة الإعلان عنه رسميًا خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل الحالى.

وكانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، قد عقدت اجتماعًا فبراير الماضى؛ لمناقشة التحقيقات الجارية، وحذرت من فرض أى رسوم إغراق على واردات الصاج، نظرا لأنها تمثل نحو %70 من مدخلات إنتاج الاجهزة الكهربائية المصنعة محليا، ما قد يؤدى إلى زيادة أسعارها بشكل كبير.

وانتهى الاجتماع إلى إعداد مذكرة رسمية لرفعها لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة تطالب بإبلاغ الغرفة بنتائج التحقيقات الجارية حول إغراق السوق المصرية بالصاج المسحوب على البارد.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن طارق قابيل، وزير الصناعة يتواصل حاليًا مع إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس مجموعة شركات العربى، باعتباره تاجرا وصانعا فى نفس الوقت، لمعرفة احتياجات السوق من الصاج، وكذلك حجم الإنتاج المحلى، والأثر الواقع على الأسعار حال تطبيق القرار.

يذكر أن جهاز المعالجات التجارية، قد تلقى نحو 1200 شكوى منذ بدء عمله فى عام 1995، قبل التحقيق فى 300 طلب منها ورفض 900، لعدم استيفاء المعلومات اللازمة وامتناع الشركات عن إطلاع الجهاز على البيانات السرية المطلوبة لنظر شكواهم، وفقًا لحوار سابق لإبراهيم السجينى، رئيس القطاع مع «المال».

وأشار السجينى إلى أن الـ300 طلب الذى قبل الجهاز التحقيق فيها تم فرض رسوم إغراق على 99 طلبًا منها فقط حتى الآن- وكان نصيب الأسد فيها للصناعات الكيماوية بواقع 42 منتجًا، تلتها الصناعات المعدنية بواقع 18 منتجًا، ثم الهندسية بواقع 17 منتجًا، والصناعات النسيجية 12 منتجًا، ومواد البناء 5 منتجات، الصناعات الغذائية 5 منتجات.