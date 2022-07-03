توصية بـ«النواب» لتخصيص مكان بديل لمكتبة الطفل بالمعدية في البحيرة

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في شأن قصور الثقافة بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب بشأن إحلال وتجديد مكتبة الطفل والشباب بقرية المعدية في مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

أوصت اللجنة محافظة البحيرة بتوفير مكان بديل للمكتبة الحالية نظرا لخطورتها بسبب قربها من شريط السكة الحديد وكذلك لأن المبنى آيل للسقوط.

وأكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب ، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن مكتبة الطفل منشأة منذ 2003 على مساحته 810 متر، إلا أن المكتبة متوقفة منذ ٢٠١١، على الرغم من أنه يحوي العديد من الكتب النادرة.

وأشار زين الدين، إلى أنه بسبب الإهمال والفساد، تم إغلاق المكتبة منذ 2011، حيث لا يوجد غير موظف واحد، قائلا: تحول مبنى المكتبة لمخبأ للخارجين عن القانون.

وتابع: ليس من المعقول ونحن في مرحلة بناء الإنسان المصري أن يصل الأمر إلى صرح ثقافي يمثل أهمية كبيرة لمصر إلى هذا الحد من الإهمال والتردي.

من جانبه قال هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: أشكر كل نائب يهتم بالشأن الثقافي، ونحن حريصون على اختيار المكان المناسب والملائم لإقامة المكتبات أو قصور الثقافة.

وكشف هاشم عبد الرحمن، مدير إدارة المشروعات بهيئة قصور الثقافة، أنه تم إنشاء المكتبة على أرض ملاحات تسببت في شروخ بالمبنى، وتحتاج إلى هدم ولن يفلح بها عمليات الترميم.

وأشار إلى أن لجنة من مركز بحوث الإسكان قامت بعمل معاينة وفي انتظار التقرير النهائي.

من جهته أكد اللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام محافظة البحيرة، أن لجنة من المحافظة اصدرت قرار بضرورة إزالة مبنى المكتبة حتى سطح الأرض، نظرا لخطورته.

واقترح سكرتير عام محافظة البحيرة تخصيص قطعة أرض بديلة في مكان مناسب لإقامة مكتبة أو قصر ثقافة.

من جانبها أوصت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، هيئة قصور الثقافة بمخاطبة محافظة البحيرة بتوفير مكان ملائم يلبي احتياجات الأهالي في القطاع الثقافي.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم النائب خالد بدوي، بشأن عدم وجود قصر ثقافة بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وأوصت اللجنة بعقد اجتماع خلال أسبوعين لتحديد مكان مناسب لإنشاء قصر ثقافة بالمنطقة، بحضور النائب مقدم طلب الإحاطة.