توصية بسجن مدراء فولكس فاجن في فضيحة الانبعاثات الكربونية

خالد بدر الدين:أوصت هيئة التحقيق الفيدرالية الأمريكية أمس، بإصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات على المهندس جيمس ليانج، الخبير بمحركات السولار لمدة 30 سنة بشركة فولكس فاجن الألمانية، لدوره فى فضيحة الغش فى الانبعاثات الكربونية التى كلفت الشركة خسائر 25 مليار دولار.وذكرت وكالة بلومبرج، أن "ليانج" اع

خالد بدر الدين:





أوصت هيئة التحقيق الفيدرالية الأمريكية أمس، بإصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات على المهندس جيمس ليانج، الخبير بمحركات السولار لمدة 30 سنة بشركة فولكس فاجن الألمانية، لدوره فى فضيحة الغش فى الانبعاثات الكربونية التى كلفت الشركة خسائر 25 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن “ليانج” اعترف بجريمة الغش من أجل زيادة حصة الشركة الألمانية فى السوق الأمريكية، وتعزيز أرباحها وأنه ضلل الهيئات الرقابية الأمريكية، ولكنه أعلن تعاونه الكامل مع هيئات التحقيق الأمريكية، بعد اكتشاف الفضيحة، غير أنه ينتظر إصدار الحكم عليه من إحدى المحاكم الفيدرالية يوم 25 من الشهر الجارى.

وكانت “فولكس فاجن” أعلنت عن تعاونها أيضا مع هيئات التحقيق الأمريكية، لدرجة أن أوليفر شميت، أحد الرؤساء التنفيذيين سابقا بالشركة الألمانية، اعترف أيضا فى محكمة فيدرالية بمدينة ديترويت بمشاركته فى جريمة الغش فى الانبعاثات الكربونية للسيارات الألمانية التى تعمل بالسولار، ويواجهون فى 6 ديسمبر المقبل الحكم بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة 400 ألف دولار، بعد أن اعترف بالتآمر وتضليل الهيئات الرقابية الأمريكية، وانتهاك قوانين المحافظة على الهواء النظيف فى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما اعترفت أيضا “فولكس فاجن” فى مارس الماضى، بأنها مذنبة فى ثلاث جرائم جنحة بموجب اتفاقية دفاع أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية، لتسوية التهم الموجهة ضدها بأنها قامت بتركيب برامج “سوفت وير” سرية فى السيارات تساعد فى إخفاء نسبة الانبعاثات الحقيقية، و تؤدى إلى الغش فى اختبارات الانبعاثات الكربونية التى تجريها الهيئات الرقابية الأمريكية، والتى استطاعت اكتشافها.

ووجهت هيئات التحقيق الفيدرالية تهما لثمانية مدراء تنفيذيين حاليين وسابقين بشركة فولكس فاجن، ومنهم حاينز جيكوب نيوسر، الرئيس السابق لتطوير العلامات التجارية، وجينز هادلر، و ريتشارد دورينكامب، الرئيسين السابقين فى قسم تطوير المحركات بالشركة الألمانية.

وأكدت “فولكس فاجن” فضيحة الغش فى الانبعاثات السامة فى سياراتها، وبالتلاعب فى نسبة وقيم العوادم المنبعثة من محركات سياراتها التى تعمل بالديزل فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم الكشف عن هذا الغش التجارى لـ “فولكس فاجن” خلال اختبارات روتينية للسيارات الألمانية قبل طرحها فى الأسواق، وتعهدت بسحب حوالى 11 مليون سيارة بها برامج “سوفت وير” سرية.