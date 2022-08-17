توصية بزيادة الوزن النسبي لسهم «عبور لاند» ومضاعف ربحية يتجاوز 5 مرات خلال عام

قدرت بنوك استثمار محلية القيمة العادلة لسهم عبور لاند عند 8.50 جنيه، مقارنة بسعر تداول حول 5 جنيهات، مع توصية بزيادة الوزن النسبي.

وقالت وحدة بحوث الأهلي- فاروس إنها قامت سابقا برفع القيمة العادلة لسهم عبور لاند من 8.00 جنيه، إلى 8.50 مع الحفاظ على توصيتها بزيادة الوزن النسبي.

ومن جانبها قالت بحوث “مباشر” إن مضاعف الربحية لسهم “عبور لاند” خلال 12 شهرا يبلغ 5.26 مرة.

وترى وحدات البحوث أن السياسة التسعيرية التى طبقتها شركة “عبور لاند”، إضافة إلى الطلب القوى على الجبن الأبيض والذى يمثل مصدرا رخيصا للبروتين كانا عاملين أساسيين فى دعم النتائج المالية للشركة خلال النصف الأول من العام الحالي، كما خففا من حدة الضغط الناجم على الربحية نتيجة ارتفاعات أسعار المواد الخام.

وحققت “عبور لاند” فى النصف الأول من العام الحالى صافى إيرادات “مبيعات” 1.797 مليار جنيه، مقارنة مع 1.303 مليار للفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو %38، كما سجل إجمالى الربح 294.6 مليون، مقارنة مع 222.8 مليون بنمو سنوى %32، وبلغ صافى الربح 180.8 مليون، نظير 144 مليونا للفترة المماثلة.

وتراجع هامش الربح الإجمالى خلال النصف الأول بنحو 2.4 نقطة أساس، نتيجة الارتفاع الحاد فى أسعار المواد الخام.

وقالت “عبور لاند” فى تقرير نتائجها المالية عن الفترة المذكورة إنها حافظت على هوامش إجمالى الربح ضمن المستويات المستهدفة، لافتة إلى أن سياستها التسعيرية، وسياسة مشتريات المواد الخام خففا الضغوط التى واجهتها نتيجة الاضطراب فى الأسواق المحلية والعالمية.

وحققت “عبور لاند” فى الربع الثانى من العام الحالى إيرادات قيمتها 874 مليون جنيه، مقارنة بـ 639 مليونا للفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو سنوي %37.