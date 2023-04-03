توصية برلمانية للحكومة بإعداد مقترح لتعديل قانون المشروعات الصغيرة ليضمن حوافز للمرأة

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ،جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعداد مقترح تعديل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصاديا طبقا لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية وموافاة اللجنة به .

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم المرأة وتمكينها وبناء قدراتها من خلال التدريب والتمويل لإقامة مشروعات صغيرة وأنشطة مستدامة مدرة للدخل في ضوء توجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في احتفالية المرأة المصرية.

وأكد محمد كمال مرعي ، رئيس اللجنة ، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، له دور كبير في توفير فرص عمل ،وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية لافتاّ إلي ان القانون المنظم لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا التشريع كله مميزات من الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة، واللجنة تسعى طوال الوقت لتطبيق القانون على أرض الواقع.

وأكد “مرعي” أن اللجنة تعمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالعمل علي ضرورة أن يكون هناك بيئة تشريعية داعمة للمرأة في قطاع المشروعات الصغيرة من أجل تمكينها إقتصادية.

من جانبها، قالت د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، أنه بتحليل البيانات الخاصة بالحاصلين علي سجلات تجارية من المشروعات الصغيرة وجد أن26% منهم سيدات ، فيجب تحليل هذا الرقم والعمل علي تقديم مميزات للمرأة في قانون المشروعات الصغيرة ، مشيرة أن الرئيس السيسي خلال إحتفال يوم المراة أكد علي دعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشة المجتمعات الصناعية ، مطالبة بأن يشمل تعديل قانون المشروعات صغيرة مادة خاصة بحوافز للمرأة.

فيما أكد رأفت عباس ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بأن يتضمن التعديل في القانون 152 لسنة 2020 حوافز ايجابية للمراة في المادة 23 مؤكداً أن 30 % من التمويل بالجهاد سيدات ونسبة كبيرة أيضاً في قطاع المعارض والمؤتمرات تكون للسيدات مشيراً أن ذلك من اجل تنفيد التوجيهات الرئاسية لدعم وتمكين المرأة.