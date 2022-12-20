توصية برلمانية بنقل الإسعاف لمرضى «الطوارئ» مجانا وعدم تحصيل رسوم منهم



أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب هيئة الإسعاف بعدم تحصيل أية رسوم من مرضي الطوارئ التابعين للتأمين الصحي خلال الـ 48 ساعة الأولى أو إلى أن تستقر حالته، على أن يتم نقله بالمجان على مستوي محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتورة ايرين سعيد عضوة اللجنة في هذا الشأن.

كما أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية وهيئة الإسعاف بعمل بروتوكول تعاون لسداد الرسوم المحصلة من المرضي المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل مقابل الخدمات الاسعافية .

كما حظرت اللجنة تحصيل أي رسوم نهائيًا من المرضي ، علي ان يطبق هذا من مطلع يناير المقبل، لكون منظومة التأمين الصحي الشامل جاءت لتطبيق العداله الصحية للمريض و التكلف بكافة الخدمات الصحية المقدمه له بما تشمله من خدمات الإسعافية .