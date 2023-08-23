توصية اختصار تقييم البنوك لدراسات جدوى الائتمان تنتظر تصديق الرئيس

قال الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص والأجنبى فى الحوار الوطنى إنه من المقرر أن يصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على التوصيات الصادرة عن اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة الاستثمار الخاص والأجنبى بالحوار الوطنى استجابت لمشكلات المستثمرين بإصدار حزمة من التوصيات لحل المعوقات والمشكلات التى يعانون منها وعلى رأسها اختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفى التى يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم، والتى تستغرق أحيانا عدة شهور وقد تصل إلى عام.

وطالبت اللجنة ضمن توصياتها التى رفعها مجلس أمناء الحوار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بإصدار البنك المركزى توجيهاته لوحدات القطاع المصرفى لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى التى يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصى 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري .

وأشارت إلى أن مدة الـ 45 يوم عمل تم التوافق عليها لتكون الحد الأقصى لفترات تقييم البنوك لدراسات جدوى المشروعات التى تحتاج الحصول على ائتمان، تم تحديدها عقب مناقشات مستفيضة مع الخبراء والمتخصصين فى البنوك وتأكيدهم أنها قابلة للتطبيق، ولكنها تستلزم بذل البنوك مزيدا من الجهد .

وأشار «صبرى» – فى تصريحاته لـ«المال» – إلى أن أغلب المستثمرين يعانون من طول فترة تقييم دراسات الجدوى عند التقدم للجهاز المصرفى والتى على أساسها يمنح المشروع الائتمان اللازم وهو ما يجعلهم فى النهاية يتعرضون لفروق أسعار كبيرة تعرقل تنفيذ مشروعاتهم وتدفعهم لتغيير دراسات الجدوى المقدمة أو تقديم أخرى جديدة، لافتا إلى أن مدة الـ 45 يوم عمل تصل لـ 60 يوما بالعطلات الرسمية وهى مدة كافية، خاصة وأن المختصين أكدوا جوازها.

ولفت إلى أن اللجنة أرفقت تفاصيل مناقشاتها وشرحا مفصلا لتوصياتها التى رفعت للرئاسة تمهيدا للتصديق عليها وتفعيلها من قبل رئيس الجمهورية لتدخل حيز التنفيذ.

يذكر أن لجنة الاستثمار الخاص والأجنبى بالحوار الوطنى أصدرت توصياتها النهائية والتى رفعتها أمانة الحوار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تمهيدا لتفعيلها والتى تضمنت ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي، و سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة.

كما تضمنت أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات، و سرعة فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعى التعامل مع جهة موحدة.