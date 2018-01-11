توصيات ندوة دعم المرأة في صنع القرار

سلوى عثمان نظمت جمعية الحقوقيات المصريات مائدة مستديرة موسعة على المستوى القومي، اليوم الخميس؛ لعرض ورقة السياسات العامة حول دور المرأة المصرية فى صنع القرار. يأتي ذلك ضمن برنامج "تعزيز المشاركة السياسية للنساء"، بدعم من صندوق دعم المساواة بين الجنسين،…

سلوى عثمان





نظمت جمعية الحقوقيات المصريات مائدة مستديرة موسعة على المستوى القومي، اليوم الخميس؛ لعرض ورقة السياسات العامة حول دور المرأة المصرية فى صنع القرار.

يأتي ذلك ضمن برنامج “تعزيز المشاركة السياسية للنساء”، بدعم من صندوق دعم المساواة بين الجنسين، التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وبمشاركة أعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة والتنمية المحلية، وبمشاركة لفيف من السيدات والسادة رؤساء الجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية والمحلية والأحزاب السياسية واتحادات الصناعات والنقابات المهنية والعمالية، بالإضافة إلى تغطية إعلامية موسعة لعدد من القنوات والصحف المصرة القومية والفضائية والصفحات الإلكترونية المختلفة.

وتهدف المائدة المستديرة إلى الخروج بعدة توصيات ومقترحات من جانب ممثلي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المشارك بها، لدعم المرأة المصرية، خاصة في المناطق المهمشة ومنحها الفرصة للمشاركة في عملية صنع القرار.

وقد بدأ اليوم بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، رابحة فتحي، وكلمة من المنسقة الوطنية لصندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمكتب مصر نهلة صقر.

كما قدمت مايسة عطوة كلمة مجلس النواب المصري، تلاها كلمة أيمن بدر مسئول المتابعة والتقييم ببرنامج تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وقدم عرضًا عن أهداف المشروع والنتائج التى حققها حتى الآن، وأوضح أيضًا ما تم تناوله من خلال أوراق السياسات التى تم إنتاجها من المشروع.

ثم بدأ محمود مرتضى، استشاري التنمية البشرية، بعرض لأولى جلسات اليوم المعنية بأهم المعوقات التشريعية والمجتمعية التى تعوق المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة بمصر في ضوء نتائج أوراق السياسات المنتجة بالمشروع.

وقام عماد عيسي شريك المشروع وممثل جمعية تنمية المجتمع المحلي بجزيرة ببا ببني سويف بتوضيح أن هذا المشروع يعد المشروع الأول والحقيقي على أرض الواقع ببني سويف، يتم تنفيذه بصورة حقيقية لإعداد كوادر نسائية قادرة على الترشح والمشاركة فى الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى أن المشروع قام بالعديد من الندوات واللقاءات لرفع وعي المجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، وبناء قدرات وتمكين الشباب من المشاركة فى الأنشطة التطوعية والحملات التوعوية التى تم تنفيذها بالجامعات المصرية، كما قام المشروع ببناء قدرات الجمعيات الشريكة وتمكينهم من كتابة أوراق السياسيات ومشاركتها مع المجتمع لتحقيق أكبر استفادة ومشاركة بين المستفيدين من المشروع والمجتمع.

ثم بدأت الجلسة الثانية والأخيرة بعرض لأهم التوصيات والاقتراحات الخاصة لدعم دور المرأة المصرية في عملية صنع القرار، وكان من أهم هذه التوصيات ما يلي:

التوصية الأولي: تفعيل مواد الدستور المتعلقة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ووصول النساء إلى الوظائف العامة، وخاصة فى القضاء، والتصدي للسياسات والإجراءات التمييزية.

التوصية الثانية: سرعة إصدار حزمة القوانين الداعمة لمشاركة النساء وخاصة قانون المفوضية العليا لمناهضة التمييز وقوانين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء والقوانين المنظمة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن دعم وتعزيز أدوار منظمات المجتمع المدني.

التوصية الثالثة: تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات للقيادات النسائية الشابة وتأهليهن للمشاركة فى الحياة السياسية والانتخابات المحلية.

التوصية الرابعة: تعزيز الجهود والتنسيق والشراكة بين كل الأطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية والبرلمان.

التوصية الخامسة: تعظيم الاهتمام والجهود البحثية فى مجال تمكين النساء من المشاركة فى صنع القرار وتحديث قواعد البيانات المتعلقة بمشاركة المرأة وإتاحة المعلومات والبيانات وإطلاق حرية الوصول إليها وتبادلها.