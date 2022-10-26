توصيات ندوة «الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي» بمركز بحوث الشرطة (فيديو)

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية، ندوة بعنوان: “الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي”، وذلك في إطار الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ cop27، المقرر انعقاده خلال نوفمبر المقبل، بحضور قيادات من أجهزة الدولة والأساتذة المختصين.

وشهدت الجلسة عرض فيلم تسجيلي يتناول الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي، على البيئة العالمية والإقليمية والمحلية، مع إبراز الأبعاد الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية، والخطوات الكبيرة التي خطتها مصر في التقليل من الغازات الدفيئة.

وتناولت الجلسة الأولى، للندوة الجهود الأمنية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وسلطت الضوء على دور الشرطة في مواجهة التداعيات الأمنية لظاهرة التغير المناخي على البيئة المصرية.

واستعرضت الوزارة دور إدارة الأزمات في مواجهة التداعيات الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية.

وسلطت الجلسة الثانية، للندوة الضوء على دور وزارة الداخلية في مراقبة وحماية الأسواق وقت الأزمات.

ونشرت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” فيديو يوضح أبرز توصيات الندوة: