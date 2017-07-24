توصيات من النقد الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي

دعا صندوق النقد الدولى دول العالم، لتعزيز نموها الاقتصادى عبر اتباع عدد من السياسات المالية النقدية والهيكلية مع تحقيق نمو أكثر احتوائية وتشجيع التعاون العالمى والتجارة الحرة والعادلة بالإضافة إلى دعم الإنتاجية وتخفيض الاختلالات الخارجية والتكيف مع انخفاض أسعار النفط.

وذكر فى التقرير الصادر اليوم، تحت عنوان “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى تحت عنوان “تعاف يزداد قوة”، أن هناك عددا من المخاطر التى تهدد تعافى النمو، خاصة على المدى المتوسط كتواجد توترات مالية نتيجة نمو الائتمان بالصين والسياسة النقدية الأمريكية واستقرار البنوك بمنطقة اليورو والتراجع عن التنظيم المالى، كما تشكل العوامل الجغرافية والنزاعات السياسية السياسات الحمائية والانغلاقية وضعف الحوكمة والفساد عائقا أمام النمو الاحتوائى.

وأضاف أن هناك استمرارا فى عدم اليقين بشأن السياسات العامة نتيجة مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وسياسة المالية العامة بالولايات المتحدة حالياً.

ولفت إلى أن التنبؤات تشير إلى نمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 1.9% فى 2018 بانخفاض 0.1 عن تنبؤاته فى إبريل الماضى، وأرجع ذلك إلى الانعكاسات الاقتصادية الكلية للتعديلات التى أدخلت على افتراضات السياسة لأكبر اقتصادين فى العالم وهما الولايات المتحدة والصين.