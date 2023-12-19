توصيات للوقاية من التزييف الإلكتروني

ذكر خالد البرماوي خبير الإعلام الرقمي، ثلاثة توصيات رئيسية للوقاية من التزييف الإلكتروني في نهاية الجلسة النقاشية الثانية من النسخة الثانية لمؤتمر صحافة الموبايل .

وأوصى البرماوي بتفعيل قياس العلاقات بين المحتويات وبين القصص والنماذج السابقة فيما يسمى “تعليم الآلة”.

كما أوصى بضرورة تفعيل التحقيق والتدقيق والتوثيق باعتبارها الادوات النقدية والأخلاقية الأصيلة لكل صحفي، بالإضافة إلى صناعة غرف تدقيق لكشف الاخبار المفبركة، مثمنًا دور الشركات المعنية بإنتاج أدوات الذكاء الاصطناعي ومنها ميكروسوفت وopenAi، وشركةجوجل، في مواكبة التطور ومواجهة التزييف.

جدير بالذكر أن الجلسة الثانية استعرضت بعض المفاهيم والفروق الخاصة بما يسمي الـ deep fake، من قبل خبراء الإعلام الرقمي والتكنولوجيا، وأدارت الحوار الدكتورة سالي جاد وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.