توصيات فنية بشراء أسهم «مدينة مصر» و«ابن سينا فارما» و«طاقة عربية» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم شركات مدينة مصر للإسكان والتعمير، وابن سينا فارما، و طاقة عربية في البورصة المصرية .

ولفتت إلي أن سهم مدينة نصر صعد بنسبة 6.7% أمس الأحد، وأغلق أعلى بقليل من نطاق المقاومة 4 – 4.25 جنيه، وتمكنهُ من التماسك أعلى من 4.25 جنيه سوف يفتح له الباب للتحرك في مسار صاعد صوب 4.85 ثم 6.30 جنيه .

وأضافت أن سهم “ابن سينا فارما” صعد أمس بنحو 15.5%، وأوضحت أنهُ بذلك شهد ارتفاعًا مثل أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، وهو ما مكنهُ من تخطي مستوى المقاومة الرئيسية 2.75 جنيه، كما أن التمكن من التماسك أعلى المستوى الأخير بنجاح سوف يمهد له الطريق من الارتفاع صوب 3.50 ثم 3.75 جنيه .

أما على صعيد سهم شركة طاقة عربية قالت إنه صعد أمس بواقع 20% وتمكن من تخطي مقاومة 12.50 جنيه مصحوبًا بزيادة في حجم التداول نسبيًا، ولفتت إلي أن التمكن من التماسك والثبات أعلى من المستوى المذكور، سوف يمهد له الطريق للتحرك صوب 15.85 ثم 20 جنيه .