توصيات فنية بشراء أسهم البنك المصري لتنمية الصادرات و«إيبيكو» في البورصة المصرية

أصدرت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، توصية اليوم بشراء اسهم “البنك المصري لتنمية الصادرات” و”المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو” .

وعلى صعيد سهم البنك المصري لتنمية الصادرات، نصحت “نعيم” بالشراء بالقرب من 14.50 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 15.25 و16.30 جنيه، وكان السهم قد حقق صعودًا بنسبة 20% خلال جلسة أمس الإثنين.

تجدر الإشارة إلي أن البنك المصري لتنمية الصادرات، أفصح اليوم للبورصة المصرية، بأنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر لإلغاء القوانين الخاصة لبعض البنوك ومنها القانون الخاص به على استمرار أعمال البنك.

وقال البنك إنهُ سيتم عقد مجلس الإدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل وتغيير النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

وبالنسبة للسهم الثاني قالت “نعيم القابضة”، إن “إيبيكو” يختبر نطاق المقامة الرئيسية عند 32.25 – 33.45 جنيه، موضحة أن التمكن من تخطي القيمة الأخيرة سوف يفتح الباب لمزيد من الصعود باتجاه مستوى 36.50 ثم 37.65 جنيه .