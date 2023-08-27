توصيات فنية بشراء أسهم  أبو قير و حديد عز في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم شركة “أبو قير للأسمدة والبتروكيماويات”، و “حديد عز” في البورصة المصرية، وحددت مستهدفات كل منهما الفترة المقبلة .

وعلى صعيد أبو قير، أوضحت أنهُ أغلق تعاملات الأسبوع الماضي أعلى بقليل من مستوى المقاومة 50.60 جنيه، وسط أحجام تداول مرتفعة، مشيرةً إلي أن الثبات والتماسك أعلى من ذلك المستوى سوف يمهد الطريق للتحرك أعلى مستوى 53.20 ثم 55.70 جنيه .

وعلى صعيد سهم “حديد عز” نصحت بشرائه بالقرب من 50 جنيها وحددت مستهدفاته عند 52.50 ثم 56 جنيها الفترة المقبلة .

وسجلت التداولات على الأسهم خلال الأسبوع الماضي حوالي 12.1 مليار جنيه، بكمية تداولات 3.434 مليار ورقة مالية، من خلال 387 ألف عملية منفذة، وهيمنت الأسهم على تعاملات داخل المقصورة بنسبة 98.24%، بينما كان نصيب السندات 1.76% خلال الأسبوع.

وهيمن المستثمرون المحليون على 87.2% من التعاملات، بمشتريات 42.1 مليون جنيه، والعرب على 6.3% من التعاملات بصافي شراء 200.8 مليون، بينما اتجه الأجانب للشراء بصافي 242.9 مليون.