توصيات خطة النواب بشأن تنفيذ موازنات البرامج والأداء

ياسمين فواز قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة، والمشكَّلة لمتابعة تنفيذ موازنة البرامج والأداء واستراتيجية 2030، إن اللجنة عقدت اجتماعًا لها اليوم، بحضور وزارات "المالية والآثار والقوى العاملة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتجارة والتموين والشب

ياسمين فواز





قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة، والمشكَّلة لمتابعة تنفيذ موازنة البرامج والأداء واستراتيجية 2030، إن اللجنة عقدت اجتماعًا لها اليوم، بحضور وزارات “المالية والآثار والقوى العاملة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتجارة والتموين والشباب والرياضة والصحة”؛ لاستكمال تطبيق موازنة البرامج للسنة المالية 2018- 2019 على هذه الوزارات.

وأوضحت سيلفيا نبيل أن اللجنة خرجت بعدة توصيات، وهي أن تقوم وزارة التخطيط، الخميس المقبل، بتسليم مؤشرات استراتيجية 2030 المعدلة، بالإضافة إلى تدريب وزارة المالية الوزارات الـ10، بداية من الثلاثاء المقبل، ولمدة أسبوع، على تقسيم الاعتمادات على موازنة البرامج والأداء.

وأكدت أن اللجنة أوصت أيضًا بأن تقوم وزارة التخطيط بشرح المطلوب من جميع الوزارات في موازنة البرامج والأداء وربطها مع استراتيجية 2030 حتى 29/ 1، وتدريبهم على وضع البرامج والمؤشرات في موازنة البرامج والأداء.

وأضافت سيلفيا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال أول أسبوع في فبراير، لتسلم أول تجربة من الـ10 وزارات لموازنة البرامج والأداء لموازنة 2018/ 2019.