توصيات بشراء حزمة من الأسهم بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي

أوصى خبراء البورصة المصرية بالشراء على حزمة أسهم الأسبوع الحالي، الذي ينتهي بإجازة عيد الأضحى المبارك، سيطر القطاع العقاري على غالبيتها.

ووفقا لموقع البورصة المصرية تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك الخميس المٌقبل، 30 يوليو 2020.

غالبيتها من القطاع العقاري

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن هناك مجموعة من الأسهم يوصى بشراؤها الأسبوع الحالي، منها مصر الجديدة للإسكان والتعمير بين 5.35 و 5.45 جنيه، مقارنة بـ 5.9 جنيه الخميس الماضي.

كما أوصى بشراء السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” بين 10.50 و10.60 جنيه، وحدد مستويات شراء لسهم بالم هيلز للإسكان والتعمير عند 1.24 جنيه، مقابل 1.34 جنيه الخميس الماضي.

وسهم الشمس للإسكان والتعمير بالشراء بين 3.80 و 3.85 جنيه، مقارنة بـ 4 جنيهات إغلاق الخميس الماضي، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بين 13.70 و 13.80 جنيه، مقابل 14.7 جنيه الخميس الماضي، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” عند 41 جنيهًا، مقابل 43 جنيهًا الخميس الماضي.

ومن جانبه وضع محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، مستهدفات أسبوعية لأسهم بالم هيلز للإسكان والتعمير عند 1.45 جنيه، و مجموعة طلعت مصطفى بين 5.40 و6 جنيهات، والمجموعة المالية هيرميس بين 13.80 و14.70 جنيه.

كما رجح تحركات سهمين على المؤشر السبعيني هم النساجون الشرقيون عند 6.30 جنيه، مقارنة بـ 6 جنيهات الأسبوع الماضي، وسي آي كابيتال عند 4.50 جنيه، مقابل 4 جنيهات نهاية الأسبوع الماضي.