توصيات بشراء أسهم 3 شركات في البورصة المصرية تعرف عليها

أوصت بحوث شركة «نعيم القابضة»، بشراء أسهم شركة «العربية المتحدة للشحن والتفريغ» و «المصريين للإسكان والتعمير»، و «المصرية لخدمات النقل – إيجيترانس»، في البورصة المصرية .

وقالت «نعيم» في تقرير بحثي إن سهم العربية المتحدة للشحن، صعد أمس بنسبة 16% وتخطى حاجز المقاومة 0.98 جنيه، وأوضحت أن التمكن من تخطيها سوف يعزز من فرصة الصعود نحو 1.34 ثم 1.60 جنيه .

وأوضحت أن سهم المصريين للإسكان أغلق أمس أعلى بقليل من مستوى المقاومة 0.27% وسط أحجام تداول مرتفعة، وأعتبرت أن البقاء أعلاه يدفعه نحو 0.30 ثم 0.31 جنيه الفترة المقبلة .

وأضافت« نعيم»، أن سهم ايجيترانس أقترب من معاودة اختبار نطاق المقاومة 2.90 – 2.97 جنيه، والتمكن من تخطيها يدفعه نحو 3.45 ثم 3.75 جنيه .

و استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء 7-11-2023، على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.



وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.47%، ليغلق عند مستوى 23160 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.57%، عند مستوى 5472 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.55%، عند 6792 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 176 سهما، ارتفع منهم 58 سهما، وتراجع 15 سهما، فيما استقر 103 أسهم دون تغيير.