توصيات برلمانية لدعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، توصيات عدة لتنمية الشمروعات .
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد بحضور باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وتتضمن التوصيات
1.وضع رؤية واضحة وسياسة محددة للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتحديد مهام الجهاز وخاصة بعد تعديل التعريفات الواردة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لمنع التداخل وتحديد الاختصاصات بين الجهاز والجهات ذات الصلة.
- قيام الجهاز بوضع خطة قصيرة الاجل في إطار الهيكلة التي يقوم بها الجهاز حاليا لتوفير الموظفين في المكاتب حتى تستطيع القيام بدورها على الوجه الأكمل.
- التواصل مع وزارة الخارجية ووزارة قطاع الاعمال العام لوضع خطة لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للخارج.