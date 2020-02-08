توصيات بانتقاء شرائي على حزمة أسهم الأسبوع الحالي

توقع محللون اتجاها صعوديا لعدد من الأسهم الأسبوع الحالي، مع توصيات بالشراء الانتقائي لبعض الأوراق المالية التي تتمتع بفرص ارتفاع.

وقال عامر عبدالقادر ، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية ، إن السوق يشهد عمليات شراء انتقائي وتجميع لعدد من الأسهم.

توقعات بصعود المصرية للاتصالات لنحو 15.50 جنيه

ورجح عبدالقادر تحرك سهم المصرية للاتصالات في نطاق 12.70 و 15.50 جنيه، مقارنة بـ 14 جنيها في إغلاقات الأسبوع الماضي، وسهم بنك التجاري الدولي بين 83.20 و 88.5 جنيه مقارنة بقيمة 86.9 جنيه.

وأوصى بشراء عدد من الأسهم، محددا المستهدفات المتوقعة لها، ومنها سوديك بتوصية بالشراء عند 12.50 ومستهدف 13.80 جنيه، مقارنة بـ 12.9 جنيه في إغلاق الأسبوع الماضي.

كما أوصى بشراء السويدي عند 10.40 جنيه، ومستهدف 11.40 جنيه، مقابل إغلاق 10.8 جنيه، ودايس للملابس الجاهزة بشراء عند 0.88 جنيه، ومستهدف 0.99 جنيه، مقارنة بإغلاق 0.93 جنيه، وسهم القلعة بشراء عند 2.30 جنيه، ومستهدف عند 2.53 جنيه، مقابل 2.42 جنيه في إغلاق الأسبوع المنقضي.

إعمار مصر عند 2.85 جنيه وأبوظبي بـ12.40 جنيه

وضمت التوصيات شراء سهم إعمار مصر عند 2.85 جنيه، مع مستهدف مرجح 3.22 جنيه، مقابل إغلاق 2.9 جنيه الخميس، وسهم أبوظبي الإسلامي بتوصية شراء 12.40 جنيه، ومستهدف 13.80 جنيه، مقارنة بـ 2.9 جنيه الأسبوع الماضي.

من جانبه ، قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن سهم المصرية للاتصالات شهد عمليات جني أرباح الأسبوع الماضي عند مستويات 14.80 جنيه، منعته من مواصلة الصعود، موصيا بحماية الأرباح عند مستوى 12.65 جنيه.

ولفت جمال الدين إلى مستهدفات عدد من الأسهم، ومنها القلعة للاستشارات عند 2.80 جنيه، وطلعت مصطفى عند 9 جنيهات، و مصر الجديدة عند 21.80 جنيه.