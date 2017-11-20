توصيات بالحذر وتخفيف المراكز بالبورصة

❐ EGX30 مؤهل لاستكمال الهبوط قرب 13450 نقطة.. وEGX70 إلى 745 نقطة جهاد سالم نصح خبراء التحليل الفنى، مستثمرى البورصة بالحذر فى التعامل، خلال المرحلة الحالية، لما تحمله مؤشرات السوق من تذبذبات، من المرجح أن تستمر حتى نهاية العام الجارى،…

❐ EGX30 مؤهل لاستكمال الهبوط قرب 13450 نقطة.. وEGX70 إلى 745 نقطة

جهاد سالم

نصح خبراء التحليل الفنى، مستثمرى البورصة بالحذر فى التعامل، خلال المرحلة الحالية، لما تحمله مؤشرات السوق من تذبذبات، من المرجح أن تستمر حتى نهاية العام الجارى، ناصحين باستغلال أى ارتداد صاعد للمؤشرات فى تخفيف المراكز على الأسهم.

توقع المحللون أن يواصل مؤشر السوق الرئيسى EGX30 الهبوط، لقرب مستوى 13450 نقطة على المدى القريب، وإن تخلل مسارة الهابط بعض الصعود المؤقت، كما رجحوا تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة لمستوى 745 نقطة.

وأنهي EGX30 تعاملات الأحد على هبوط بنسبة %0.76، مسجلا مستوى 13742 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة %0.84 ليغلق عند 754 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ %0.95، ليسجل 1715 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم 681.4 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى 3 مليارات جنيه، ليسجل 767.98 مليار جنيه، مقابل 771.03مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين، إن مؤشرEGX30، فقد قرابة المائة نقطة استكمالا للمسار الهابط، الذى بدأه الأسبوع الماضى، كما لم يتمكن من التماسك أعلى مستوى 13970 نقطة، ما يدفعه لتحركات سلبية قصيرة المدى.

توقع نبيل أن يشهد المؤشر بعض عمليات الارتداد خلال الجلسات المقبلة، التى تدعم عمليات المتاجرة السريعة بحذر، وأن القوة البيعية لازالت مسيطره بشكل واضح على أداء أغلب الأسهم الرئيسية المكونة لـ EGX30، لافتا إلى أن المؤشر يستهدف الصعود لمستوى المقاومة 14100 نقطة خلال الاسبوع الجارى، إلا أنه لن يتمكن من الثبات أعلاها.

نصح نبيل المتعاملين بتخفيف المراكز مع أى صعود للمؤشر فى اتجاه مستويات المقاومة، والمتاجرة السريعة قرب مناطق الدعوم القوية، محددا أول دعم فرعى للمؤشر عند 13500 نقطة، كما نصح المستثمرين بالتعامل على الأسهم طبقا للاتجاه العام لكل سهم على المدى الطويل والمتوسط والقصير، بغض النظر عن حركة المؤشر مع وضع الاهتمام بنقاط إيقاف الخسائر، وتفعيلها حال اقترب منها أى سهم فضلا عن تفعيل جنى الأرباح الجزئى على المستهدفات السعرية لكل سنة، نظرا لكثرة التذبذات المنتظرة لحركة المؤشرات حتى آخر العام الجارى.

على صعيد EGX70، قال نبيل إنه لا يزال فى اتجاه صاعد على المدى الطويل والمتوسط، لكن على المدى القصير، وأن المؤشر فى مسار هابط مستهدفا مستويات الدعم الفرعية ما بين 750 إلى 745 نقطة، التى تعد بمثابة مستويات للحفاظ على الأرباح.

توقع محمد رضوان عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين، أن يستكمل مؤشر EGX30، المسار الهابط لما بين مستويات 13500 إلى 13450 نقطة، على المدى القصير، إلا أنه رجح ظهور القوى الشرائية بقرب مستوى 13700 نقطة لتدفعة مؤقتا على الصعود فى إتجاه مستوى المقاومة 14100 نقطة، قبل استكمال المسار الهابط.

أشار رضوان إلى أنه رغم تراجع المؤشر خلال تعاملات الأحد، إلا أن أحجام التداول كانت ضعيفة، ما يعود إلى ضعف التداولات المعتاد فى مستهل تعاملات الأسبوع، ومن ثم من المتوقع أن يتوقف المؤشر اليوم عن الهبوط بدعم من عودة القوى الشرائية.

ونصح رضوان باستغلال الحركة الصاعدة المؤقتة من وجهتة نظره لمؤشر EGX30، فى تخفيف المراكز للمستثمر قصير الأجل، لحين التأكد من ظهور قوى شرائية، كما شدد على ضرورة تركيز الشراء على الأسهم التى تظهر تفوقا فى استقطاب السيولة، وخاصة أسهم القطاع العقارى والمالى والمصرفى.

وشهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأحد، سيطرة شرائية من المصريين والعرب ليسجلوا صافى شراء بقيمة 25.9 مليون جنيه، و31.3 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 57.2 مليون جنيه.

واتجه الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 35.3 مليون و3.6 مليون جنيه على التوالى، بينما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 14.2 مليون جنيه.

وعلى صعيد تعاملات المؤسسات، سجلت المصرية والأجنبية صافى بيع بقيمة 9.3 و43 مليون جنيه على التوالى، وسجلت المؤسسات العربية صافى شراء بقيمة 27.7 مليون جنيه.