توصيات النواب العموم الأفارقة تتصدر مكافحة الإرهاب

نجوى عبد العزيزأوصت الجمعية العمومية للنواب العموم الأفارقة فى نهاية المؤتمر الذى عقد بالقاهرة ، بضرورة وضع دليل استرشادي لتسهيل عملية تبادل تسليم المجرمين وتقديم المساعدات القضائية، ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب.وأعلن النائب العام المساعد المستشار مصطفي سليمان، الخميس توصيات إعلان القاهرة في

نجوى عبد العزيز

أوصت الجمعية العمومية للنواب العموم الأفارقة فى نهاية المؤتمر الذى عقد بالقاهرة ، بضرورة وضع دليل استرشادي لتسهيل عملية تبادل تسليم المجرمين وتقديم المساعدات القضائية، ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب.

وأعلن النائب العام المساعد المستشار مصطفي سليمان، الخميس توصيات إعلان القاهرة في الجلسة الختامية لمؤتمر جمعية النواب العموم الأفارقة، لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وجرائم تمويل الإرهاب.

وأظهرت التوصيات تعهد أعضاء الجمعية بالتعامل والمساعدة القانونية وإعطاء أولوية بشأن تسليم المجرمين والمطالبات القضائية والآليات الأخري التي تدعم التعاون.

وانتهت الجمعية إلي ضرورة إنشاء شبكة تعاون قضائي وإبرام مذكرة اتفاق بين الدول الأعضاء التى من بينها مصر ، والتعاون القضائي في الجرائم المعلوماتية.

واتفق النواب العموم علي التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للأوطان ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأن يتم التعامل بين حكومات الدول الأعضاء من أجل توفير المعلومات والمسؤوليات.

وقال المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، ونائب رئيس الجمعية، إنهم أعدوا للمؤتمر منذ شهور للتصدي للجريمة المنظمة، ومحاربة تلك الجريمة عالية الخطورة والربح، ما يجعل الحاجة ملحة لإيجاد تدابير للقضاء علي تلك الجريمة.

وأضاف صادق أن الجمعية اتخذت إجراءات مختلفة لمكافحة تلك الجريمة من خلال التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء.

وأكد المستشار نبيل صادق، النائب العام، إن مصر أولت اهتماما ملحوظا بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها وأنماطها وساهمت بصورة إيجابية مع المجتمع الدولى والدول الإفريقية الشقيقة من خلال التعاون الثائى ومتعدد الأطراف فى العمل على مكافحة هذه الجرائم، وذلك من خلال مشاركتها فى المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة والإطلاع بدورها الإقليمى فى تقديم الدعم وتعزيز سبل التعاون القضائى مع الأشقاء من الدول الأفريقية.

وأضاف صادق، خلال كلمته بمؤتمر النواب العموم الأفارقة، أن مصر كانت سباقة فى التصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، كما أن النيابة العامة المصرية لم ولن توانى عن تقديم أى دعم مطلوب لجمعية النواب العموم الأفارقة والدول الأعضاء فيها، أو استضافة أية فعاليات أو أنشطة للجمعية، بل وتبادر دوما إلى ذلك آخذةُ فى الاعتبار أهمية تنظيم وإقامة هذه الفعاليات التى من شأنها تعزيز قدرات أعضاء هيئات الإدعاء العام فى دولنا فى مجال التحقيقيات وجمع الأدلة فى هذا النوع من الجرائم ذات الخصوصية.