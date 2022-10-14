توصيات المؤتمر الخامس لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة (صور)

نظم قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر الخامس لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، على مدار 3 أيام خلال الفترة من (11 – 9 أكتوبر 2022)، تحت شعار: “استخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة”.

واستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة، جاء على رأسها الأُطر القانونية المستحدثة لجرائم الأسلحة، وتطوير إستراتيجية مكافحة جرائم التهريب والإتجار فى الأسلحة والذخائر وتفعيل آليات التعاون مع كافة المؤسسات لمواجهة جرائم الأسلحة غير المرخصة، وتوعية المواطنين من مخاطر إنتشار الأسلحة.

واستعرض المشاركون خلال جلسات المؤتمر، آليات الإستراتيجية الأمنية في هذا المجال، وقد إنتهى المؤتمر إلى العديد من التوصيات، من أبرزها:

-مواصلة متابعة أحدث ما توصلت إليه الإبتكارات العلمية من أجهزة وتقنيات حديثة تسهم في النهوض بآليات المكافحة على نحو يواكب المستجدات التي تواجهها أجهزة المكافحة.

-مواصلة تطوير آليات العمل، والتنسيق بين كافة جهات الوزارة المعنية بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير آليات المكافحة على النحو المنشود.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها، إلى الارتقاء بالمستوى التدريبي للعنصر البشري.