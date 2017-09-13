توشيبا تفاوض شركتين لبيع وحدة الرقائق الإلكترونية

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن وقعت شركة توشيبا اليابانية للإلكترونيات، مذكرة تفاهم لتكثيف مفاوضات بيع وحدة الرقائق الإلكترونية التابعة لها، إلى مجموعة تقودها شركتي "بين كابيتال" لإدارة الأسهم، و"اس اكس هينيكس" المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، وفقا لرويترز نقلا عن صحيفة نيكي اليابا

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



وقعت شركة توشيبا اليابانية للإلكترونيات، مذكرة تفاهم لتكثيف مفاوضات بيع وحدة الرقائق الإلكترونية التابعة لها، إلى مجموعة تقودها شركتي “بين كابيتال” لإدارة الأسهم، و”اس اكس هينيكس” المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، وفقا لرويترز نقلا عن صحيفة نيكي اليابانية.

وتخطط شركة الإلكترونيات العملاقة تخطط أيضا لمواصلة المحادثات مع شركة “ويسترن ديجيتال” الأمريكية التي تقود مجموعة منافسة تستهدف الاستحواذ على ذات الوحدة.

وتأتي تلك التقارير الصحفية عقب اجتماع لمجلس إدارة توشيبا صباح اليوم، وأبلغت مصادر، رويترز، بأن الشركة اليابانية أصبحت تفضل عرض “بين كابيتال”، بعد الفشل في التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة بينها وبين شريكها التجاري ومنافسها “ويسترن ديجيتال”.