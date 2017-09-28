توشيبا تبيع وحدة الرقائق الإلكترونية بقيمة 18 مليار دولار

وستمول شركة أبل الأمريكية الصفقة بقيمة 3 مليارات دولار، بينما ستدفع شركات شهيرة أخرى مبالغ أقل مثل ديل وسيجيت وكينجستون واس كي هاينكس.

وقالت مصادر إن الصفقة جرى توقيعها أمس عقب التوصل لتسويات في جميع نقاط الخلاف.

وتستخدم أبل أجهزة الذاكرة التي تنتجها توشيبا في أجهزة آي فون وآي بود، وستمكنها تلك الصفقة من تقليل الاعتماد على منافستها سامسونج، وفقا لتقرير من بلومبرج.

واضطرت توشيبا لبيع وحدتها حتى تتمكن من تغطية تكاليف المشروعات النووية التين تنفذها في الولايات المتحدة، وأكدت مصادر أن الشركة تعرضت لضغوط للموافقة على الصفقة من 3 بنوك يابانية سبق وأن أقرضتها.

وكانت شركة “ويسترن ديجيتال” الأمريكية تقود مجموعة منافسة تستهدف الاستحواذ على ذات الوحدة