توشكى تشارك في الدورة الـ 18 لمهرجان الإسماعيلية

علي راشد تشارك فرقة توشكى للفنون التلقائية، التابعة لفرع ثقافة أسوان بمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، فى دورته الثامنة عشر المقامة خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس الجارى.وشاركت فرقة توشكى فى العديد من المهرجانات والمحافل المحلية والدولية والقومية، منها: المهرجان الدولى للتمو

علي راشد

تشارك فرقة توشكى للفنون التلقائية، التابعة لفرع ثقافة أسوان بمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، فى دورته الثامنة عشر المقامة خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس الجارى.

وشاركت فرقة توشكى فى العديد من المهرجانات والمحافل المحلية والدولية والقومية، منها: المهرجان الدولى للتمور بدولة تونس، مهرجان التحطيب بمحافظة الأقصر، مهرجان الطبول بالقاهرة، ومن الدول التى سافرت لها الفرقة: فينا، بلغاريا، الكويت، فرنسا.

وتقدم الفرقة العديد من التبلوهات الراقصة عن البيئة النوبية: الأراجيد، الغزل النوبى، رقصات سودانية، ليلة الحناء.