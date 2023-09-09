توسيع التعاون بين الصندوق السيادي السعودي وهيونداي للصناعات الثقيلة

التقى محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادى السعودى) “ياسر عثمان الرميان”، خلال زيارته لكوريا الجنوبية، مع بعض مسؤولي الشركات الكورية، بما في ذلك شركة “هيونداي” للصناعات الثقيلة، لمناقشة قضايا الأعمال بين الجانبين، وفقا لوكالة يونهاب.

وذكرت مصادر أن “الرميان” التقى أمس مع رئيس مجموعة “هيونداي” للصناعات الثقيلة “تشونغ كي-سون” ، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع الحالي لمصنع محركات السفن ومشروع بناء حوض بناء السفن والذي تقوم به شركة “هيونداي” بالتعاون مع السعودية، وناقشا سبل توسيع التعاون بين الجانبين.

وقد أنشأت شركة “هيونداي” للصناعات الثقيلة مشروعا مشتركا مع السعودية، وتقوم ببناء مصنع لمحركات السفن لإنتاج المحرك “هيمسين”، الذي طورته الشركة بشكل مستقل، في مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية على الساحل الشرقي للسعودية.

كما تقوم الشركة بتنفيذ مشروع لبناء حوض بناء السفن “IMI”، وهو أكبر حوض لبناء سفن في الشرق الأوسط، في مجمع الملك سلمان بالتعاون مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

وزار “الرميان”، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “أرامكو” السعودية، مقر شركة “إس أويل” في سيول أمس والتقى بالإدارة.

وتدعم “أرامكو”، أكبر مساهم في شركة “إس أويل”، مشروع “شاهين” للبتروكيماويات الذي تبلغ قيمته 9 ترليون وون.