توسع أعمال A3malouna في المنطقة بقيمة مليون يورو كاستثمار لاحق لمراحل التأسيس

يقوم فرع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لأكبر منصة للموظفين في رومانيا بالتوسع في عملياته وذلك بعد جولة استثمارية بقيمة مليون يورو لاحقة بعد التمويل التأسيسي بقيادة صندوق الاستثمار البلغاري Sofia Angels Ventures.

يعرف هذا المجتمع في رومانيا بإسم “موديل الأعمال الرومانى”، وهو مشهور باعتباره أحد أكبر المجتمعات أو المنصات في منطقة وسط وشرق أوروبا، وتستعد منصته الإقليمية A3malouna للاستفادة من جولة الاستثمار الأخيرة.

تمكنت A3malouna.com من جمع أكثر من 200,000 مستخدم في المنطقة خلال العام الأول من تشغيلها، وستكون جزءا من الخطط المستقبلية لتدفع قدمًا نموذج عملLate-seed investment حيث سيتضمن خوارزميات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

تستهدف الشركة الاستفادة من التسارع في النمو الاقتصادي وإمكانات القوى العاملة في المنطقة، وتتوقع زيادة عدد المستخدمين بثلاثة أضعاف، ليصل إلى 600,000 مستخدم في العام المقبل.

من المتوقع أن يتم استخدام تمويل الاستثمار أيضّا للتوسع في مناطق وسط وشرق أوروبا وآسيا وأفريقيا بهدف الوصول إلي أكثر من 4,000,000 مستخدم و 1000 عميل بحلول نهاية عام 2024.

تم إطلاق WhereWeWork فى عام 2011 من قبل رائد الأعمال كوستين تودور ثم أصبحت الشبكة الإقليمية للتوظيف و التسويق لأصحاب العمل عبر الإنترنتWhereWeWork.com . يوفر الموقع معلومات حول أصحاب العمل، الرواتب، المزايا، وكيفية إجراء مقابلات العمل.

حتى الآن، جذبت الشركة أربع جولات استثمارية بإجمالي 2,000,000 يورو، حيث جرت الجولات السابقة في عام 2017و 2019و 2021. وقد كان صندوق الاستثمار البلغاري Sofia Angels Ventures هو المستثمر الرئيسي في الجولة الأخيرة، حيث بلغت قيمة استثماراته 400,000 يورو.

وانضم إليهم صندوق الاستثمار Gapminder VC (200,000 يورو، ويعد ثالث استثمار في WherWeWork، و Head North ( 200,000 يورو) و منصة تمويل شركات التكنولوجيا الناشئة SeedBlink (100,000، تابع) و مستثمر ملائم (100,000 يورو).

بدأت الشركة في التوسع خارج رومانيا عام 2019، حيث امتد نطاق عملها في البداية إلى وسط وشرق أوروبا، وبدءًا من عام 2022، توسعت خارج حدود أوروبا. تمتلك الشبكة حاليًا عمليات في 14 دولة: رومانيا وبلغاريا والمجر واليونان وأوكرانيا ومولدوفا وجمهورية التشيك وبولندا والمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ الجزائر ومصر والمغرب وتونس والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

تأتي منصات WhereWeWork بلغات محلية ومصممة بشكل مخصص لكل دولة، ويعمل المجتمع على نموذج الأعمال بين الشركات (B2B)، ويستند إلى اشتراك سنوي، وتتوفر الخدمة في كل من مجالات إبراز العلامة التجارية لأصحاب العمل والتوظيف عبر الإنترنت. وتعتمد المنصة على خوارزميات التعلم الآلي وجمع البيانات من المستخدمين، مما يتيح توافق مصالح المرشحين في سوق العمل مع مصالح أصحاب العمل.

وقد صرح كوستين تودور، الرئيس التنفيذي لمنصات WhereWeWork.com بقوله: “هذه هي الجولة الرابعة للاستثمارات لدينا، ونحن سعداء لوجود شركاء داعمين لنا، شركاء وثقوا بنا مرتين وثلاث مرات، ويعلمون أن الحلم الذي نسعى لتحقيقه في شفافية سوق العمل يمكن أن يستغرق سنوات. سنواصل التوسع في المنطقة، والاستثمار في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، ولكن الأهم من ذلك، سنستمر في توفير المعلومات التي تحدث فرقًا حقيقيًا لمستخدمينا، سواء كانوا موظفين حاليين، أو مستقبلين للعمل، أو أصحاب عمل.”

وفيما يتعلق بالشركاء الرئيسيين، صرح ميلين إيفانوف، الشريك الإداري في Sofia Angels Ventures بقوله: “طور Undelucram نشاطاً تجارياً بنموذج نمو يتمتع بإمكانيات عالية جداً قادرة على التوسع في مجال الموارد البشرية، وذلك بفضل تطوير طريقة جديدة وشفافة للتفاعل بين أصحاب العمل والموظفين. أعجبنا حقًا بحقيقة أن الفريق متمكن جدًا في خدمات التسويق الرقمي، وأيضًا في التكنولوجيا وإدارة الموارد البشرية، كما أنه يتحمل المخاطر ويرغب في النمو السريع. نعتقد أن هذا الاستثمار يمكن أن يعود علينا بعوائد جيدة، وأن خطة التطوير واقعية وقد أثبت التعامل في السوق صحتها.”