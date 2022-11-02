توسعات جديدة لـ«النيل للبترول» فى تموين الطائرات

تعكف شركة النيل لتسويق البترول على تنفيذ خطة طموح لتطوير محطات تموين الطائرات بالوقود بالمطارات العاملة بها، بأحدث النظم والتكنولوجيات العالمية، وفقا لمصادر مطلعة بقطاع البترول.

وتقوم «النيل» بتقديم خدمات تموين الطائرات فى مطارات أسيوط وسوهاج والعلمين على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط والسرعة بأحدث التقنيات العالمية الحديثة.

وقالت المصادر إنه جار حاليا إنشاء محطات تموين طائرات جديدة بمطارى أسيوط والعلمين وفق أحدث الأنظمة العالمية فى التشغيل.

وتأسست شركة النيل لتسويق البترول عام 2005 بهدف تسويق المنتجات البترولية والزيوت المعدنية والشحوم ووقود تموين السفن والطائرات والمنتجات الكيماوية من خلال منظومة متكاملة للوفاء باحتياجات محافظات الجنوب.

على صعيد متصل، أشارت المصادر إلى أن شركة النيل لتسويق البترول قامت بتجديد رخصة مزاولة نشاط تموين الطائرات بالوقود حتى عام 2024 كما تقوم بتجديد تعاقداتها مع شركات الطيران بشكل دورى، فضلا عن توقيع مزيدا من التعاقدات الجديدة.

وقالت إن شركة النيل لتسويق البترول تسعى إلى زيادة حصتها ونشاطها فى جميع الأنشطة مثل تموين السيارات بالوقود وتموين الطائرات ومجال الزيوت المعدنية والشحوم والنقل.

ولفتت إلى أن الشركة تخدم محافظات الوجه القبلى /الصعيد فى نشاط تموين السيارات عبر ما يتراوح بين 76 و77 محطة، وتستهدف زيادتها وفق خطة طموح خلال السنوات المقبلة لتغطى جميع الاحتياجات.

وتسعى شركة النيل بشكل دورى لتطوير محطاتها القائمة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن التوسع فى إنشاء المزيد منها على الطرق السريعة وبالمدن الجديدة، بالتوازى مع التوسع فى ضم خدمة تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى إلى محطاتها.

يشار إلى أن «النيل» بدأت تنفيذ خطة من عدة محاور للتوسع وزيادة حجم مبيعاتها وعملائها فى السوق المحلية، من أبرزها زيادة تعاقداتها مع الشركات الأخرى سواء فى قطاع البترول أو الزراعة أو المقاولات وغيرها من القطاعات الاقتصادية المختلفة للتوسع فى تقديم خدماتها وزيادة حجم مبيعاتها.

وحققت شركة النيل لتسويق البترول نتائج أعمال إيجابية خلال العام الماضى، تستكملها خلال العام الجارى عبر استمرار خطط تطوير محطاتها ومستودعاتها وزيادة حجم مبيعاتها وضم المزيد من العملاء بمختلف الأنشطة التى تقدمها الشركة.

وانتهت الشركة خلال 2021 من أعمال تطوير ورفع كفاءة 15 محطة، تشغيل أكثر من 10 محطات بالغاز الطبيعى من إجمالى 30 محطة،افتتاح 3 محطات جديدة لتموين السيارات «بورتو الأقصر – أسوان الجديدة – الفشن».

كما شهد العام إضافة خدمة التموين ببنزين 95 إلى 6 محطات تابعة للشركة ليرتفع الإجمالى إلى 22 محطة، وفقا لتقرير صادر عن قطاع البترول ، اطلعت عليه «المال».

وقالت المصادر لـ«المال» إن الشركة تستكمل توسعاتها منذ مطلع 2022 حتى الآن عبر زيادة عدد محطات تموين السيارات بالوقود، والتوسع فى ضم خدمة التموين بالغاز الطبيعى، وتطوير وصيانة المحطات القائمة بشكل دورى، كذلك العمل على توسعة مستودع المواد البترولية بمنطقة جحدم عبر إضافة سعات جديدة.

ويعمل مستودع «جحدم» أتوماتيكيا بأحدث الأجهزة طبقا للمواصفات والمعايير العالمية ويتم تطبيق اشتراطات السلامة والأمن الصناعى.

ويتكون من 3 صهاريج بسعة إجمالية 3 آلاف متر مكعب (بنزين 92 – بنزين 80 – سولار) بالإضافة إلى صهريج سعة 500 متر مكعب مياه للإطفاء ومخازن زيوت ومهمات ومحطة تموين سيارات، كما يحتوى على 4 منصات شحن بكل منصة 3 أذرع شحن للمنتجات البترولية.